«Малыш вылетел из конверта»: в Челябинской области водители спасли семью, перевернувшуюся в машине с новорожденным ребенком

В таком составе семья ехала из роддома. Фото; Олеся Ештокина

В Челябинской области на трассе М5 произошла авария. Семья Ештокиных ехала домой в Магнитогорск из челябинского роддома, где у них появился на свет третий долгожданный сын. Во время ДТП машина легла на бок, а маленький Мирон буквально вылетел из конверта. К счастью, на помощь пришли другие водители.

У Олеси и Сергея в семье уже двое старших сыновей. Данилу 19 лет, он сейчас служит в Уссурийске, средний — 14-летний Никита в тот день тоже поехал встречать брата. Младшенький — Мирон был рожден немного раньше положенного срока. Поэтому родители особенно бережно отнеслись к первой поездке двухкилограммового малыша. Его уложили в специальную люльку.

— Там жижа такая на дорогах была, месиво снежное. Было уже три часа дня, солнце садилось, но при этом сильно ослепляло. Все было каким-то мокрым, как весной. Из-за этого муж особенно аккуратно ехал, особо не разгонялся. И нас внезапно начало заносить — выкидывало на встречку, потом мы пролетели в метрах пятидесяти от идущей перед нами Газели. Муж пытался вырулить, потом нас развернуло на 180 градусов. Чтобы уйти со встречки, муж заехал на обочину и нас как-то выкинуло с нее. Помню, снег везде, все крутится-вертится, а потом — удар. Видимо, нас сугроб и спас, машина просто в него упала на бок и больше переворачиваться не стала, — рассказала КП-Челябинск Олеся Ештокина.

По словам женщины, домой они ехали по навигатору, который выбрал маршрут через Чебаркуль. Похожей случайностью, но уже счастливой, оказалась и своевременная помощь людей. Одним из помощников оказался автомеханик.

— Мы упали на сторону водителя, с той же стороны у нас находился и малыш, пристегнутый в люльке. Мы со средним сыном наверху, пристегнутые ремнями безопасности. Я вижу, что ребенок просто вылетает из конверта, она же маленький, он в нем как в коконе лежал. Поэтому его и выкинуло. Но хорошо, что он был в мягком плюшевом комбинезоне. Я его сразу схватила рукой, чтобы он не упал на стекло, и закричала: «Сергей, ребенок!». Муж отстегнулся, быстрее его в руки взял. И тут мы сразу видим — открывается дверь верхняя, а там люди, парни, женщину вижу, они сразу аккуратно взяли Мирона, — вспомнила Олеся.

После этого семья почувствовала запах гари в машине. Казалось, что вот-вот машина и все находящиеся в ней люди вспыхнут. Кто-то сказал шокированному супругу выключить двигатель. Олеся и средний сын Никита из-за ремней безопасности оказались в висящем положении. По воспоминаниям женщины, после кесарева сечения и в обычной ситуации двигаться может быть больно, а происходящее в тот момент в машине превратилось в муку. Выбраться из салона ей помогли мужчины.

— Я вылезла из машины и побежала к малышу. Смотрю, а Никита в это время ходит возле дороги в шоковом состоянии, крутится и не понимает, где находится. Кричит: «Мама, где моя шапка?». Потом люди начали успокаивать, а нас всех трясет. Хорошо, что все целы и невредимы остались. А мужчины эти все стали машину переворачивать, вытаскивать на тросе. Золотые люди, — с дрожью в голосе рассказала женщина.

Как оказалось, эвакуатор пришлось бы ждать три часа, а стоимость его помощи начиналась от 20 тысяч рублей. Вместо этого Ештокиным снова помогли люди. С особой благодарностью женщина вспоминает мужчину по имени Владимир. Он оказался автомехаником и помог отцу семейства поменять колеса, заново завести машину и устранить некоторые повреждения. После этого мастер поделился с Сергеем своей незамерзайкой и сопроводил мужчину за рулем и среднего сына до ближайшего города — Пласта.

С этими малышами Олеся и Мирон добрались до дома. Фото: Инна Логинова

Сама же Олеся и Мирон отправились домой вместе с другими неравнодушными земляками. Их подвезла другая семья, которая в это время возвращалась в город с тремя щенками собаки породы «Американская акита». Они, к слову, были почти ровесниками мальчика и тоже родились в декабре.

Правда, в своем первом обращении, которое Олеся написала в одной из местных групп, она забыла имя женщины, которая ее подвезла. Из-за стресса она назвала Инну Еленой. КП-Челябинск связались с неравнодушной жительницей Челябинской области.

— Мы с мужем в тот день ехали из Екатеринбурга, откуда забирали щенков. Три раза в тот день нужный поворот проехали. Всю дорогу ехали очень аккуратно. На том участке двигались небольшой колонной, перед нами еще четыре машины было. Сам момент аварии не увидели, но тогда резко поднялось облако снега метра на три, смотрим — перевернулись. Муж сразу побежал открывать дверь авто. Всех вытащили. Семья очень переживала, говорят, из роддома ехали. Хотели их сразу везти в больницу, но все целы были, поэтому мы маму с ребенком повезли до дома, а отец с подростком поехали отдельно. Мы как-то с Олесей даже в суматохе номерами не обменялись, — рассказала КП-Челябинск Инна Логинова.

После возвращения домой, Мирона уже дважды осмотрел врач. К счастью, в той аварии ребенок, как и другие члены семьи, никакой травмы не получил. Зато оказалась повреждена семейная Kia. Сейчас машина находится на стоянке и в дальнейшем ей понадобится ремонт. Но, по словам Олеси, это не так важно. Главное для Ештокиных сейчас здоровье детей, а в тот день Мирон как будто родился второй раз.

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