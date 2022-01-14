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Общество14 января 2022 15:59

У челябинского бизнесмена Андрея Косилова отсудили 3 млн рублей по делу о резонансном ДТП с пострадавшими

Сам бизнесмен на заседании не присутствовал
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Андрею Косилову также предстоит оплатить семье пострадавшей судебные расходы.

Андрею Косилову также предстоит оплатить семье пострадавшей судебные расходы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владелец птицефабрики «Равис» Андрей Косилов выплатит 3 млн рублей семье студентки Анастасии Вяткиной, которая по его вине пострадала в ДТП 3 года назад. Такое решение принял Верх-Исетский суд Екатеринбурга в пятницу, 14 января.

— Суд удовлетворил выплатить стороне истца 3 205 148 рублей, а также 76 601 рубль судебных расходов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исесткого суда.

Суд встал на сторону семьи Вяткиной и частично удовлетворил требования. Сам Косилов на заседание не явился. По словам его адвоката, ответчик находится в больнице.

Напомним, резонансная авария произошла в 2019 году в Аргаяшском районе. Бывший вице-губернатор за рулем Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Ладой», в которой ехали трое молодых людей. В их числе — Анастасия Вяткина.

Девушка получила тяжелые травмы, несколько недель находилась в коме. Сейчас она прикована к инвалидной коляске, потеряла зрение и может давать лишь односложные ответы на вопросы близких.

Аргаяшский районный суд приговорил Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы и выплате 1,3 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим. В том числе 1 млн рублей виновник обязан был выплатить Анастасии Вяткиной. Вину в ДТП Косилов признает частично, сетуя на то, что авария произошла на его полосе.

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