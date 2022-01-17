Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор за покупку китов

Назван виновный в установке некачественного артобъекта за 10 млн рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глава Челябинска Наталья Котова озвучила на аппаратном совещании результаты служебной проверки по установке на набережной реки Миасс арт-объекта «Киты». Выговор объявлен главному архитектору Павлу Крутолапову.

— Установлено, что при разработке концепции праздничного светового оформления города главным архитектором Крутолаповым не в полной мере было изучено пространство, на котором планировалось размещение объекта, материалы и особенности конструкции, — зачитала решение в прямом эфире Наталья Котова. — Это повлекло бы за собой приобретение объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям.

Также Наталья Котова вызвала главного архитектора на личный разговор.

— На будущее, такие вопросы таким образом не решают, — подытожила мэр. — Придете ко мне после аппаратного совещания, мы с вами продолжим этот разговор.

Арт-объект «Три кита» был установлен в декабре 2021 года на новой набережной Челябинска. Фигуры из прутьев и зеркал высотой более 3 метров показались жителям некачественными. Работы по их созданию и установке выполнила фирма «Городской дизайн» из Ленинградской области, компании должны были выплатить 9,7 млн рублей. 1 января челябинцы обнаружили, что китов демонтировали.

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