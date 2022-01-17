Учись и зарабатывай: в Челябинске открываются профессии будущего

Учиться и сразу зарабатывать? Такое возможно! Главное — выбрать правильный вуз, где знают, как наиболее эффективно сочетать теорию и практику. Именно за это ценят Международный институт дизайна и сервиса, который в 2022 году отмечается 30-летие. В юбилейный год МИДиС открывает новые специальности, которые, как всегда, опережают время и нацелены на то, что будет востребовано в ближайшем будущем. С ректором Максимом Усыниным мы поговорили о влиянии пандемии на рынок труда, инвестициях в себя и трансформации высшего образования.

ЭТО ПРОСТО БУМ!

— Максим Валерьевич, институту исполняется 30 лет. За эти годы выпускники доказали, что уровень подготовки в МИДиС на высоком уровне.

— Да. Высокую планку задала основатель вуза Татьяна Васильевна Усынина. Она всегда говорила, что если быть, то быть лучшим. Родители, которые платят деньги за обучение детей в МИДиСе, понимают, что это не затраты, а инвестиции. И они должны окупиться. Наша миссия как вуза — гарантировать успешное и выгодное вложение качеством образования.

— МИДиС готовит кадры для сферы услуг, в том числе ресторанного и гостиничного бизнеса. Из-за коронавируса сложнее ли стало устроить студентов на практику, а выпускникам найти работу?

— Логичным было бы ответить да. Но происходит обратное. Все гостиницы переполнены, кадров катастрофически не хватает — от простых администраторов до управляющих. Не хватает отелей, персонала, хотя зарплаты резко выросли.

Вы посмотрите, что сейчас происходит на наших черноморских курортах, на Алтае — все заполнено, на лето уже непросто забронировать отель. Мы сейчас с вами разговариваем, а в это время в Красной Поляне очереди на подъемники.

Что касается дизайнеров и программистов — такая же ситуация. На рынке цифровых услуг кадров тоже не хватает, потому что эта сфера стала жизненно необходимой. Идет борьба за каждый пиксель на экране телефона, за каждую секунду времени.

— Дистанционная работа становится частью нашей жизни, а не просто мерой преодоления пандемии?

— Совершенно верно. Мы еще несколько лет назад начали практиковать дистанционные форматы обучения, учить ребят работать над проектами, взаимодействуя друг с другом удаленно. Это сейчас необходимые навыки. Человек может находиться хоть в родном городе, хоть на Бали и работать на любую российскую или международную компанию. У нас есть студенты и выпускники, которые так устроились в жизни.

Сейчас люди начинают понимать, что жить в России совсем неплохо, начинают сравнивать, изучать, ориентируясь не просто на красивую картинку, нарисованную во время туристических поездок.

Новые технологии, которые разрабатывают, в том числе, наши выпускники в ведущих IT-компаниях, и хорошая вузовская подготовка позволяют человеку самому выбирать, где ему комфортно жить и работать. Это тренд на ближайшие 20 лет. И мы уже знаем, каким образом и каких специалистов готовить.

ЭТИХ ПРОФЕССИЙ ЕЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, А МЫ УЖЕ УЧИМ

— Как долго будет продолжаться этот бум и как подстраховать студентов к грядущим изменениям?

— К нам приезжают генеральные менеджеры отелей Hyatt, Kempinski, Radisson, чтобы подобрать кадры из числа наших студентов. Мы общаемся с ними и получаем информацию из первых рук. Гостиничный бум будет только нарастать, особенно в России. То же касается и цифровой индустрии.

Мы институт дизайна и сервиса, поэтому продолжаем также готовить дизайнеров с акцентом на дизайн интерфейсов, брендинг, цифровой брендинг, специалистов по цифровой моде, 3D-моделированию, созданию компьютерных игр и дизайну среды. Третий год готовим специалистов по разработке компьютерных игр и приложений с дополненной и виртуальной реальностью. Мы видим, что есть огромный спрос.

— Как вы пришли к открытию направлений по игровой индустрии?

— С вузом работает 17 челябинских IT-компаний, в том числе резиденты Сколково. Они так же занимаются компьютерными играми. Бизнесмены задали вопрос: мы загибаемся от недостатка кадров, когда вы начнете их готовить? То есть первый посыл был от бизнеса.

Много задач также формулирует WorldSkills, движение по профессиональному мастерству, в котором мы участвуем много лет. Движение смотрит на перспективу и уже сейчас проводит соревнования по тем специальностям, которых еще нет. Например, «Управление летательными аппаратами с помощью мысли». Это кажется чем-то фантастичным, но когда-то телефоны тоже считались недостижимым будущим.

Более того, мы работаем в режиме радара, улавливая новое из опыта ведущих мировых университетов. Мы видим, что компьютерные игры востребованы и это перспективное направление.

— Где грань между увлечением, развлечением и профессией?

— Мне кажется, там нет грани. И она, может быть, не нужна. Это не тот случай, когда человек встает и нехотя идет на работу, считая, что убивает лучшие свои годы просто для заработка.

Многие воспринимают компьютерные игры как легкомысленные стрелялки, ходилки. Но сегодня наши студенты в проектной работе разрабатывают игры как продукты для обучения и управления. В прошлом семестре совместно с компанией-резидентом Сколково ООО «Инновации детям» продуктовые команды наших студентов дизайнеров и программистов создали 5 онлайн-обучающих игр для дошкольников. Для Технического университета УГМК разработали онлайн-симулятор для обучения профессии стропольщик. На новый семестр уже получили проектные задачи по другим профессиям. По заказу московской компании ООО «Лабиус» (разработчик компьютерных симуляторов) дизайнеры отрисовали персонажей и выполнили 3D-модели кампусов. Так что для наших студентов — это профессия, и очень увлекательная.

— Какие новые направления появятся в МИДиСе?

— Скоро запустим научную школу по исследованию клиентского опыта. Как человек мыслит, как приходит к принятию решения о выборе того или иного товара или услуги, как ею пользуется — это невероятно интересная сфера. Мы открываем новые специальности на бакалавриате: психология в бизнесе, психология в цифровых медиа.

Начинаем готовить специалистов по риск-менеджменту. Это о том, как управлять финансами в эпоху неопределенности, с чем сейчас столкнулись бизнес и государство.

Видим огромную нехватку менеджеров в креативной индустрии. Дизайнерским бюро, веб-компаниям, фирмам, которые разрабатывают мобильные приложения, крайне не хватает креативных менеджеров, которые могут заниматься менеджментом продуктов и проектов. Посмотрите на их зарплаты! В Москве дешевле чем за 300 тысяч хорошего «продакта» не найдешь. А значит, есть спрос. И мы открываем направление «Управление проектами в креативной индустрии».

Есть также большой спрос на управленцев в сфере медицинских услуг, в первую очередь частных, а также в индустрии красоты, молодости, здоровьесбережения. Под это открываем новое направление «Спортивный медицинский менеджмент».

В индустрии гостеприимства тоже делаем шаг вперед — открываем международную школу шеф-поваров. Образовательным партнером будет Зальцбургская отельная школа, наш многолетний партнер. Бизнес-партнерами выступят международные отельные сети Hyatt и Radisson. Их специалисты будут проводить мастер-классы, давать консультации.

НИКАКОЙ ВОДЫ, БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ

— Как выстроена система обучения? Потому что про практику говорят многие, а на деле получается не у всех.

— Те ребята, которые выбирают карьеру, гарантированно начинают работать со второго курса. Секрет прост, мы к нему пришли, изучая опыт лучших мировых вузов и ориентируясь на запросы наших бизнес-партнеров. На первом курсе, как в нашем колледже, так и в вузе, всем студентам даем прикладную профессию, которая уже позволяет выйти на практику. Но это не та практика, которая была у многих из нас — когда сидишь в сторонке или «на подхвате». Нет, наши студенты попадают на функциональное место.

Студенты Отельной школы еще и сами выбирают отель наших партнеров, проходят там 3 — 4 практики, работая на разных позициях. Трудоустраиваются по окончании колледжа или института, попадают в систему «карьерных лифтов» внутри компании — так развивается их профессиональная карьера.

— Насколько охотно компании готовы сотрудничать с вузом? Одно дело — выбирать кадры, и другое дело — принимать участие в образовательной деятельности.

— Mail.ru организовал очень интересную конференцию по проблеме подготовки кадров для игровой индустрии. В ней принимали участие крупные компании. Было сказано, что им надоело связываться со специалистами, которые окончили курсы; они размахивают дипломом, а опыта нет. Был задан риторический вопрос: что делать? И ответ прозвучал очевидный: идти в вузы, создавать совместные программы и готовить кадры для из студентов.

Научиться программировать легко, да и кодировать несложно, но надо практиковаться в решении реальных «боевых» задач. Практика и практические задания усложняется из года в год, от семестра к семестру. Например, студенты направлений «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» на 2-м курсе делают верстку сайта, создают приложение с клиентской частью, а на следующем — полноценное веб-приложение с серверной частью, причем по заказам наших партнеров: Intec, «Инновации детям», Xpage, «Юнит6», Агентства инновационного и инвестиционного развития г. Челябинска. Причем компании не только ставят реальные задачи, а курируют работу студентов, делятся опытом, знаниями, профессиональными навыками! В результате выигрывают все.

Один из принципов нашего вуза — меньше воды, больше практики. Теория крайне важна. Правда, все зависит от использования. Как нас учили раньше? Два года пичкали теорией, а потом отправляли на практику. Этот принцип сейчас не работает. Только в деятельности можно познать и оценить теорию. Тогда студент мотивирован ходить на лекции, слушать преподавателя, задавать вопросы и даже спорить, приводя примеры из своей практики.

— Есть легкий путь получения знаний — множество курсов. Несколько часов — и вуаля, ты специалист во многих сферах и за короткий срок. Зачем тогда вузовское образование?

— Мы тоже с коллегами дискутировали на эту тему. И пришли к выводу: четыре года обучения в вузе — это единственная возможность в жизни попробовать себя в разных ролях, делать и не бояться ошибиться. Я подчеркну — единственная возможность в жизни! Учеба — это безопасная песочница. Когда закончится учеба в вузе, появятся должностные обязанности, семья и много других обязательств.

Во время обучения ты можешь разобраться в себе и определиться с профессией, понять, что тебе интересно в жизни, самореализоваться, собрать команду единомышленников, попробовать себя на прочность, берясь за сложные задачи, и не бояться, что тебе за это прилетит по шапке.

— В Челябинской области создается университетский кампус. МИДиС будет в нем участвовать?

— Да, обязательно. Мы уже видим свою роль в коллаборации с ЧелГУ и ЮУрГУ. Это создание продуктов будущего — центра дизайна. Его участники будут помогать формировать интересные продукты для инженеров и IT-специалистов. Получится новый и интересный опыт сотрудничества сильнейших университетских школ региона.

А 13 февраля родители и будущие выпускники школ могут познакомиться с нашим институтом на дне открытых дверей.

Международный институт дизайна и дервиса:

г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12.

Тел. 8 800-100-10-74

midis.ru