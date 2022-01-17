Первый в Челябинске государственный интернет-магазин для животных: «С уважением к людям, с любовью к животным!»

Корма, лекарства и специальные средства по уходу, которые продаются в магазине, рекомендованы ведущими ветврачами

Хотите, чтобы ваш питомец всегда был здоров и прожил долгую счастливую жизнь? Тогда нужно правильно выбирать питание. Первый в Челябинске государственный интернет-магазин зоотоваров «Зооаптека в каждый дом» предлагает качественные корма, лекарства и специальные средства по уходу, рекомендованные ведущими ветврачами. Есть как минимум три причины, по которым стоит сделать здесь заказ.

Причина первая — качественные корма и лекарства

Питание, которое продает «Зооаптека в каждый дом», рекомендовано специалистами городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. На сайте магазина «Зооаптека74» можно заказать корма для кошек и собак от ведущих мировых брендов Royal Canin, Purina Pro Plan, Hills, Eukanuba. Они разработаны специалистами с учетом индивидуальных потребностей питомцев и рекомендованы ветврачами.

В «Зооаптеке в каждый дом» можно сделать предварительный заказ

— Главное отличие нашего интернет-магазина товаров для животных — ассортимент, который можно заказать в режиме онлайн. Для нас не стоит цели разместить как можно больше марок, только чтобы его расширить. Наоборот. Основная цель — это предложить качественное питание, лекарства и средства по уходу, одобренные нашими ветеринарными врачами, — рассказывают в компании.

В удобном каталоге на сайте можно задать вопрос специалисту по интересующему вас питанию или лекарству. Да-да, в «Зооаптеке в каждый дом» можно купить и лекарства, а также профилактические препараты для животных.

Причина вторая — доставка на дом

У государственной зооаптеки есть свой склад, поэтому привозить заказы клиентам компания может каждый день с 10:00 до 21:00. При покупке свыше 699 рублей — бесплатно. В зооаптеке напоминают, чтобы меньше контактировать с курьером, лучше оплатить заказ онлайн на сайте. Конечно, курьеры в любом случае будут в маске и перчатках, но для пущей безопасности лучше минимизировать контакты.

Важный плюс - доставка на дом

Сделать заказ очень просто — просто добавьте позицию в корзину и оформите доставку на удобное время. Лекарства и корма можно купить по цене ниже рыночной — просто забронируйте необходимые препараты на сайте и заберите заказ в одной из ветлечебниц в Челябинске:

г. Челябинск, Свердловский тракт, 18-А;

ул. Пржевальского, 2;

ул. Марченко, 7-В,

ул. Красная 63.

Причина третья — в зооаптеке заботятся о благополучии ваших питомцев

Бывают ситуации, когда корм для вашего любимого питомца закончился неожиданно, а новый заказать вы не успели или забыли. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь сервисом «Покорми питомца». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в личном кабинете, выбрать товары, акции и нажать на зеленую лапку вверху страницы. Там же рядом с зеленой лапкой вы увидите фразу «Покорми питомца». Установите периодичность заказа. Перед назначенной датой менеджер интернет-магазина позвонит вам и напомнит о необходимости следующей покупки, расскажет об акциях на данный товар и подготовит заказ.

В государственном интернет-магазине зоотоваров «Зооаптека в каждый дом» знают, как нужно заботиться о домашних животных, и готовы помочь в этом вам!

Сделать заказ и узнать об акциях можно на сайте

ОГБУ «Челябинская ветстанция»,

г. Челябинск, Свердловский тракт, 18а;

тел.: (351) 214-14-14;

сайт;

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