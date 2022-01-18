Сколько стоит тара и кому не наливать: как журналист КП-Челябинск раздавал святую воду прихожанам в храме

Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

Сегодня, 18 января, по православному календарю наступил крещенский сочельник. В храмах Челябинска проводят литургию и освящают воду. В соцсетях мы наткнулись на пост о том, что в Свято-Симеоновский кафедральный собор нужны помощники для разлива воды прихожанам. Журналист КП-Челябинск решил попробовать себя в новом амплуа и вызвался добровольцем. Рассказываем, как все это проходит изнутри, кому и почему не наливают воду, и сколько стоят тары.

Я договорился с женщиной из храма, что приду к 11 утра и поработаю несколько часов. Так получилось, что успел застать момент освящения воды. Все это проходило на цокольном этаже, где меня встретил мальчишка лет 16-ти:

— Вы за водой, да?

— Нет, я помогать разливать.

Он провел меня в помещение, где в нос сразу ударил резкий запах ладана. Раньше я бывал в храмах, но в этот раз он ощущался как никогда. Возможно, помещение было не самым просторным, поэтому так. Здесь стояли девять металлических бочек объемом по 980 литров, из которых насос качал воду и пускал ее по трубе. А уже от этой трубы стояли восемь кранов, где мне и предстояло оказаться в ближайшие два часа.

Людей было немного, человек пятнадцать — все женщины от 45-ти лет и выше. Я еще подумал, это все? Ради пятнадцати человек нужны были помощники? Они и сами могли бы справиться. Но оказалось, что основная часть людей в это время была на службе в главном зале. Священник прочитал молитву напротив иконы с Иисусом, изображенным в реке Иордан, а потом пошел освящать воду в бочках. В каждую из них он дважды окунул крест, стекающие капли собрали в ковшик, из которого он и сделал первый глоток.

После этого прихожан начали окроплять святой водой. Честно говоря, я не знал, куда себя деть — ни разу не участвовал в подобных обрядах, было неловко. В итоге получил-таки несколько капель. Я стоял самым последним в ряду, поэтому на мне все это дело и закончилось. Священник ушел из помещения, люди приготовились набирать воду.

— Воды пока нет, краны не включаются, — заявил ответственный за всю эту систему сотрудник храма Владимир.

Тут же ко мне подошла женщина:

— Вы же помогать будете? Ну, так снимайте куртку бегом!

Я опешил от такого тона, но решил с ней не спорить. На мгновение показалось, что если бы она приказала отжаться, я бы в ту же секунду принял упор лежа. Мне дали тканевые нарукавники, целлофановые перчатки и фартук. Кстати, почти все были в масках, некоторые даже пытались соблюдать социальную дистанцию.

Меня поставили за один из кранов, а компанию составили еще пять женщин. Наконец я увидел толпу, пришедшую из главного зала. Люди стояли с тарами и ждали своей очереди. Воду дали, и напор был отличным — жители копейских поселков, которые жалуются на еле текущую воду каждое лето, обзавидовались бы.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТАРЫ

В основном люди подходили со своими бутылками, но их можно приобрести на месте. Прямо здесь сложили тысячи пластиковых тар, которые стоят не совсем по-божески: полторашка — 40 рублей, три литра — 60, пятилитровка — 80. На каждой бутылке красуется наклеечка с надписью «святая вода» и молитвой.

Кстати, хранить святую воду в пластиковых тарах не рекомендуют. Если хотите, чтобы она стояла долго и не портилась, перелейте в стеклянную банку.

Люди, которые пришли набрать водички, выглядят максимально разношерстно. В основном здесь, конечно, бабушки. Порой они еле ходят и слегка трясутся. Одна такая старушка подошла к моему крану и дрожащими руками достала шесть пустых полторашек. Как она на себе донесла девять литров воды, я не представляю.

Приходили и женщины в дорогих шубках, попался даже приблатненный мужчина с сияющими перстнями на руках. Кстати, рядом с каждым краном поставили урны для денег с наклейкой «на ремонт храма». Так вот, этот мужчина бросил туда парочку сторублевых купюр. Большая часть людей ничего не бросала, изредка — полтинники или монеты.

Много-много воды и полтинник, застрявший в урне для денег Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

«МЫ ЗДЕСЬ НЕ ПЕПСИ-КОЛУ РАЗЛИВАЕМ»

В какой-то момент ко мне подошел дедушка с тремя тарами. Пока я наполнял его пятилитровку, на две другие бутылки из-под колы обратил внимание Владимир. Он взял каждую, понюхал и сказал, чтобы в эти бутылки воду не наливали.

— Почему? Здесь вода была, — попытался поспорить дедушка.

— Возьмите чистую тару, у этой чувствуется запах, — возразил ему Владимир. — Мы здесь не пепси-колу разливаем!

Дедушка еще немного повозмущался и решил попытать счастье у другого крана. Там ему налили два литра, но это заметил Владимир. Он взял оставшуюся пустую бутылку и выбросил.

— Люди приходят сюда с грязными тарами, набирают воду, а она потом прокисает. Бывало, к нам приходили и жаловались на это. А сами выпьют колу или пиво, даже толком не споласкивают бутылку и наливают святую воду, — объяснил мне Владимир позже.

А потом признался, что раньше и сам не особо соображал, как нужно набирать крещенскую воду. В 1982 году он пришел в храм с бутылками из-под водки. Заранее отмыл их, конечно, но разливающие воду бабушки были в шоке, мягко говоря, и прогнали его. Тогда-то Владимир все и осознал.

Самый плотный поток людей держался первые полчаса, потом за водой приходили все реже. Иногда прихожане крестились, пока я наливал воду, читали молитвы, благодарили Господа. Иногда и меня. Чтобы не стоять без дела, мы начали наполнять полторашки на будущее. Сегодня ночью будет крещение, в храм массово придут челябинцы, а на кранах работать некому. Так хотя бы заготовят бутылки, чтобы раздать желающим.

За два часа, пока я там был, опустошили больше двух бочек с водой. Для начала дня очень даже неплохо, если учесть, что многие люди были на работе, а основной ажиотаж начнется позже. Воду будут разливать вплоть до 23 января, и помощники нужны каждый день, поэтому если вы желаете приобрести новый опыт — добро пожаловать.

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