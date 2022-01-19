Руководитель СУ СК по Челябинской области Петр Решетников: «Для нас важно показать, что безнаказанности нет»

Первое интервью Петра Решетникова в Челябинской области. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Следственный комитет отметил 11-летие со дня создания. В Челябинской области следственное управление в августе прошлого года возглавил Петр Решетников. В интервью «Комсомольской правде-Челябинск» он рассказал о том, как будет идти борьба с коррупцией в регионе и какая задача поставлена следователям.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

СПРАВКА

Петру Решетникову 52 года. Он родился в Свердловской области, в 1995-м окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, возглавлял следственное управление СК РФ по Дальневосточному федеральному округу, следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю. С 2018-го руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР. Он занимал эту должность до конца июля 2021 года, когда официально объявили о реорганизации Уральского следственного управления на транспорте и присоединении его к Центральному следственному управлению.

— Петр Геннадьевич, недавно по результатам публикации «Комсомольской правды» в следственном управлении возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого задержали создателя телеграм-канала, в котором публиковались интимные снимки взрослых и детей. За их предоставление платили деньги, а потом администраторы вымогали гораздо большие суммы с жертв. Честно скажем, мы не ожидали, что так быстро удастся выйти на след преступников.

— Да, оперативные службы сработали эффективно, что позволило быстро установить человека, отвечающего за телеграм-канал. На самом деле, мы больших надежд не питали, потому что знаем на практике, что чаще всего преступления в киберпространстве совершаются лицами, не проживающими на территории области и даже страны.

Все детали дела мы раскрыть не можем, потому что следствие продолжается. Идет работа по выявлению потерпевших, которых шантажировали или чьи данные использовались.

— Госдума в третьем чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, чего давно требовала общественность. С чем вы связываете всплеск такой категории преступлений?

— Еще служа на Дальнем Востоке, я столкнулся с колоссальным ростом преступлений сексуальной направленности. Начал буквально научную работу вести с точки зрения криминологии, чтобы понять причины. Анализировал дела, общался с обвиняемыми и уже осужденными.

Пришел к выводу о том, что распространение сведений об этих преступлениях пробуждает потаенные чувства еще только у потенциальных преступников. Я лично допрашивал таких лиц, и они откровенно говорили, что публикации, демонстрация картинок рождали в них звериное чувство, как на охоте, что именно они не попадутся. Это, в том числе, толкает их на серийные преступления, в которых жертвами становятся невинные люди и часто дети.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— После назначения вы сказали, что будете требовать от сотрудников не только раскрытия преступления, доведения до суда, но и предъявления представлений. Удалось этого добиться?

— Представление я рассматриваю в качестве профилактической меры. Его исполнение позволяет устранить причины или условия, способствующие совершению преступления. С учетом установленных причин, которые способствовали совершению преступления, представления в 2021 году вносились в структурные подразделения органов внутренних дел, органы и организации системы образования, органы системы здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы местного самоуправления, органы исполнения наказаний, иные организации и учреждения.

Всего за 12 месяцев 2021 года внесено 2245 представлений в порядке ст. 158 УПК РФ. При этом в 2021 году, благодаря нашей принципиальной позиции, принимаемые по ним меры стали гораздо эффективнее. Так, по результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 806 лиц, это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году.

— Насколько я знаю, представление вносилось и в адрес губернатора Челябинской области.

— Мы делаем все возможное, чтобы не допустить повторения совершения преступлений. Второй отдел по расследованию особо важных дел расследовал уголовное дело в отношении должностных лиц министерства социальных отношений Челябинской области. Речь шла о халатности при обеспечении детей-сирот жильем.

По результатам расследования в адрес губернатора тоже было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам его рассмотрения, помимо привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в Челябинской области кардинально изменили подход к формированию начальной максимальной цены контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Раньше стоимость квадратного метра была сильно занижена, это позволяло компаниям предоставлять жилье, не отвечающее необходимым требованиям. После нашего представления были разработаны аналитические рекомендации по определению начальной максимальной цены контракта путем сопоставления с рыночными.

С 1 января в Челябинской области начала действовать новая мера социальной поддержки — компенсация расходов на оплату найма жилого помещения для детей-сирот. Кстати, такая мера на Дальнем Востоке введена с 2015 года.

Задача по подготовке представлений повышает спрос со следователя, потому что важно докопаться до истины по каждому делу. Если видишь, что несовершенен закон, то необходимо добиться принятия нормативного акта, если видишь, что несовершенен принятый порядок, то необходимо внести предложения по его изменению. От каждого следователя это требует большого профессионализма и умения вникать в проблему.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Вы в августе возглавили следственное управление. Какие впечатления от Челябинской области?

— Я регион немного знал, потому что работал в Уральском следственном управлении на транспорте и Челябинская область входила в зону ведения. Вижу, что регион красивый и интересный, хотя я еще мало где побывал. Первая отличительная особенность, которую я увидел, — здесь не утрачены производственные основы. Много промышленности и энергоемкого производства.

— После назначения вы сказали, что нужно понять специфику коррупции в Челябинской области. Чем она отличается и что делается для того, чтобы деньги не оседали в чьих-то карманах?

— С учетом значимости данного направления работы мне пришлось сразу же вникнуть во все направления работы, в том числе в вопросы борьбы с коррупцией. Могу отметить, что по сравнению с 2020 годом количество выявленных и направленных в суд преступлений этой категории возросло.

Так, в 2019 году следственным управлением направлено суд 191 уголовное дело о совершении 471 коррупционного преступления, в 2020 году — 166 дел на 446 преступлений. В 2021 году в суд направлено 186 уголовных дел о совершении уже 668 аналогичных преступлений (21% от числа всех оконченных).

Челябинская область по данному направлению работы является одним из лидеров среди следственных управлений УрФО. Это стало возможным в результате слаженной работы всех органов правоохраны.

Структура совершенных коррупционных преступлений на протяжении нескольких лет качественно остается однообразной. В основном это взятки — 40% от общего массива совершенных коррупционных преступлений в 2021 году, хотя в 2020-м таких преступлений было 30%. Еще порядка 13% составляют уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий, присвоения или растраты. Такое же количество занимают уголовные дела, связанные со злоупотреблением должностным положением и его превышением.

Уже в прошлом году наметился рост выявления коррупционных преступлений, совершенных в органах власти. Следователями следственного управления окончено расследованием с направлением в суд 11 уголовных дел о совершении преступлений в сферах деятельности органов власти и управления, к уголовной ответственности привлечено одно лицо высших органов исполнительной власти Челябинской области, 18 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 8 глав муниципальных образований, два депутата местного собрания депутатов, а также два руководителя местной администрации, из них по делам о взяточничестве привлечено три должностных лица.

— Увеличилось ли число дел, связанных с нарушением экологического законодательства?

— Да. Примеры есть. В 2021 году возбуждены два уголовных дела по халатности, в ходе расследования которых также проверяются действия должностных лиц по соблюдению ими экологического законодательства.

В Сосновском межрайонном следственном отделе расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации Рощино. Там не приняли меры по организации водоотведения в п. Светлом, в результате чего канализационные стоки попали на территорию памятника природы Челябинской области — Ужовского бора.

По уголовному делу в Министерство экологии Челябинской области назначено проведение экологического исследования, в ЧелГУ проводится экологическая судебная экспертиза для установления причиненного окружающей среде ущерба. По результатам проведения экспертизы действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Кроме того, в следственном отделе по Миассу расследуется уголовное дело по факту неисполнения, вследствие недобросовестного отношения к службе, должностными лицами администрации Миасса. Там плохо следили за очистными сооружениями, и в поселке Хребет произошло загрязнение окружающей среды сточными водами. В настоящее время устанавливается размер причиненного окружающей среде ущерба.

— Челябинская область остается одним из самых криминогенных регионов УрФО?

— Действительно, криминогенная обстановка в Челябинской области остается достаточно напряженной. За 12 месяцев 2021 года на территории области зарегистрировано 65299 преступлений (+3%). При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений возросла и составила 25,9%.

Одновременно хочу отметить, что, несмотря на определенный рост количества зарегистрированных преступлений, общая раскрываемость преступлений осталась на уровне 2020 года.

Вместе с тем, одна из причин роста — эффективная работа органов правоохраны, направленная на выявление латентных преступлений в сфере коррупции, незаконного оборота наркотических веществ и других.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Вы родом из Свердловской области, выросли в поселке Шаля. Почему пошли в следователи?

— Интерес был с детства. У меня отец работал следователем. Мы с братом ездили на места происшествия — пожары, убийства. Когда ты это видишь, появляется обостренное чувство справедливости. Наверное, оно меня и толкало по жизни. В третьем классе я написал очень короткое сочинение «Хочу быть следователем». Потом увлекались детективами, хорошими советскими фильмами о следователях.

В школе у нас был оперативный отряд, с 7-го класса привыкали, чтобы в классе, учебном заведении был порядок. Потом была служба в армии в конвойных подразделениях — я видел, какие люди попадают по ту сторону решетки. Все это определило выбор профессии, поэтому пошел в юридический институт.

— Одна из проблем — быстрое профессиональное выгорание. Как вы с этим справляетесь?

— К счастью, были хорошие наставники, которые давали советы, помогали мудрым словом. Когда постоянно сталкиваешься с горем, одни становятся ранимыми, взвинченными, другие черствеют и даже «бронзовеют». Но следователи в любой ситуации не должны терять чувство внимания, такта. Когда ко мне приходят на прием, порой приходится беседовать 1,5 — 2 часа вместо отведенных 20 минут.

— На личных приемах с чем приходят жители чаще всего и какое обращение для вас было самым неожиданным?

— В 2021 году в следственном управлении принято 2552 гражданина. Всего в следственное управление поступило более 6,5 тысячи обращений, в среднем по 25 обращений ежедневно.

Чаще всего на прием обращаются граждане по вопросам проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве наших следователей. Заявители ходатайствуют об обеспечении полного и своевременного расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок, необходимых, на их взгляд, следственных действий. Иногда эти обращения говорят о непонимании либо неверном толковании заявителями действующего законодательства, но в ряде случаев свидетельствуют и об упущениях в работе следователей либо руководителей следственных отделов. В таком случае принимаются незамедлительные меры к исправлению ситуации.

Зачастую жители обращаются по вопросам, которые не относятся к подведомственности Следственного комитета. Понимаешь, что люди пришли на прием со своей бедой, и естественно желание им помочь, но мы ограничены пределами компетенции, установленной законом. Несмотря на это, стараемся оказать содействие в решении и этих вопросов.

Так, на прием в Чебаркуле обратились жильцы общежития, которые просили содействия в решении вопроса проведения капремонта в здании. Мы вместе с руководителем следственного отдела решили лично побывать в этом общежитии. Застали там ужасающую картину: грязные облезлые стены, дыры в полу, висящие электропровода.

После проведения личного приема было оказано содействие в проведении косметического ремонта, выполнении коммунальных работ, в результате улучшились условия жизни проживающих там людей.

У меня уже достаточный опыт работы, ко мне на прием обращались граждане, как по бытовым вопросам, так и с законодательными инициативами, поэтому вряд ли какой-либо вопрос может стать для меня неожиданным. Прием, который наиболее меня взволновал, — это мой первый прием, проведенный на территории Челябинской области в поселке Сулея Саткинского района.

— Где мальчик утонул в яме с водой?

— Да, прием был связан с трагедией. Работа следователя научила, что сначала нужно побывать на месте, глазами «сфотографировать», оценить. Я выехал в район, сходил на место происшествия, потом принял участие в сходе граждан. Неожиданным было для меня то, насколько люди недовольны руководством населенного пункта. Когда выпустили пар, начали обсуждать возможные причины трагедии, меры по недопущению подобного. Я спросил у руководства поселка, есть ли перечень потенциально опасных объектов. Мой вопрос был встречен непониманием, потому что такого списка нет во всей области. И мы сейчас вышли с инициативой создания соответствующего реестра.

— Что он дает?

— Расскажу на примере Дальнего Востока. Мы проанализировали материалы дел и поняли, что взрослые и в основном дети часто гибнут в результате несчастных случаев. Почему? Кто-то упал в яму, сорвался с заброшенного объекта, залез в трансформаторную подстанцию, на кого-то дерево упало и так далее. В Хабаровском крае мы выступили с инициативой создать реестр опасных объектов в каждом муниципальном образовании. Почти год проводили эту работу. В список было включено более 6 тысяч объектов, а потом началось самое главное — работа по ним. Что-то закопали, что-то привели в соответствие со строительными нормами, нерадивых собственников заброшенных строений заставили огородить их заборами или снести до фундамента. Если собственность объектов не удалось определить, заставили администрацию поставить на баланс. Не поверите, но даже директора школ звонили и докладывали, как они обрезку деревьев провели. Все решаемо оказалось.

— Дело о гибели ребенка в Сулее уже расследовано?

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Сейчас оно расследуется в аппарате следственного управления.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Какие задачи ставите перед следственным управлением на 2022 год?

— Нужно сохранить стабильность работы. Благодаря принимаемым мерам по разумным срокам уголовного судопроизводства, нам удалось сократить долю уголовных дел, расследованных в срок свыше 2-х месяцев до 36,5%. Оперативность расследования имеет большое влияние на восстановление нарушенных прав граждан.

Будем проводить работу по возмещению причиненного преступлениями ущерба. Так, доля возмещения ущерба от причиненного возросла на 14,6%, или до 47,5% в сравнении с показателями 2020 года. В количественном выражении это более 700 млн рублей, еще на сумму более 600 млн рублей наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Принятыми мерами в ходе расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы удалось погасить перед более чем 250 потерпевшими задолженность в сумме 29,4 млн рублей. Но этого недостаточно, будем совершенствовать эту работу.

Еще одно важное направление — раскрытие преступлений прошлых лет. А таких у нас более 6 тысяч, из них 2,5 тысячи убийств. Только в 2021 году раскрыты и окончены производством 137 уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы. Из них: 25 убийств, 21 преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, 26 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Конечно, есть закон о сроках давности, но его применение зависит от решения суда, для нас важно показать, что безнаказанности нет.

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