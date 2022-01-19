Volkswagen. То, что нужно человеку

Фото: автоцентр "Гольфстрим"

Автоцентр «Гольфстрим» официальный дилер Volkswagen в Челябинске предоставляет возможность бесплатно прокатиться на автомобиле, чтоб принять окончательное решение о его покупке.

Тест-драйв — это самый убедительный и наглядный способ узнать о поведении модели. Пройти его очень важно. В ходе тестирования вы проверите машину по самым важным пунктам, узнаете, как она ведет себя при наборе скорости, как осуществляется смена режимов, насколько быстро на сигнал со стороны водителя реагирует тормозная система. Во время поездки обратите внимание на фронтальный, боковой и задний обзор, на уровень шума, маневренность, что является важным фактором при парковке.

Просим с пониманием отнестись к следующим деталям:

— к тест-драйву Volkswagen допускаются клиенты на основании водительского удостоверения — просим показать права нашему менеджеру. В некоторых случаях потребуется паспорт;

— ознакомьтесь и подпишите специальное соглашение. В документе описаны основные данные модели — ее состояние, пробег, а также дата, время прохождения тест-драйва;

— в ходе тестовой поездки вас будет сопровождать сотрудник автосалона;

— прежде чем вы сядете за руль, менеджер обязан показать важные регулировки, рассказать о комплектации, структуре безопасности, настройках кресел, рулевого колеса, а также проверить, насколько точно отрегулированы зеркала.

На последнем этапе подготовки вам расскажут о маршруте и регламентируют время.

Записывайтесь на тест-драйв в автоцентр «Гольфстрим» на ул. Братьев Кашириных, 126 заранее по телефону: (351) 749-09-09. Сайт: vw-golfstream.ru.