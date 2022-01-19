«Как заново родился»: фоторепортаж с самой популярной купели Челябинска

Многие признаются, что пришли за острыми ощущениями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Православные верующие Челябинска отметили Крещение Господне. Для большинства этот праздник ассоциируется с двумя вещами: бутылками со святой водой и ледяной прорубью. Корреспонденты КП-Челябинск отправились к раму «Утоли моя печали» на озере Смолино, чтобы выяснить — для чего жители города купаются зимой.

К проруби выстроились очереди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ажиотаж был заметен уже возле ворот и парковочных мест для машин ближе к полуночи не осталось. Почти не крестясь радостные толпы с пакетами для полотенец и одежды заходили на территорию монастыря и шли дальше.

Люди купались и с детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лавке, несмотря на праздничную суматоху, оказалось спокойно. Румяные люди выстроились в цивилизованную очередь за свечами и тарой. Конечно, никто не соблюдал социальную дистанцию и почти никто не носил маски. На мой вопрос «Почему?» кто-то пошутил, мол, в храме зараза не пристает. Об этом позднее говорили и верующие возле купели.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены на свечи к празднику, по словам сотрудницы церковной лавки, не поднимали. Маленькая стоит 30 рублей, больше — 40,50, 120. Самая большая, длинной около метра, продавалась за 200 рублей. Рядом стояла тара для воды. Цены на нее низкими назвать трудно, но и в наценке руководство храма обвинить нельзя. Так, литровая бутылка стоила 30 рублей, а трех и пятилитровые — 50, уже без дополнительной цены за литры. А в храме позднее на вопрос «где купить тару?» мне хотела бесплатно предложить пару емкостей помогающая там прихожанка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возле проруби наблюдался очевидный ажиотаж. На момент моего прибытия успели нырнуть уже десятки челябинцев. Первым мне встретился Дмитрий, он шел по направлению к иордани.

— Я в этом году первый раз в купель нырять буду. Я вообще по натуре атеист, но знаете, драйва охота. Поэтому и нырну, и перекрещусь, все как надо. Атеист не атеист, а обычаи соблюдать надо. Потом еще кулич на пасху скушаю, и совсем хорошо будет, — посмеялся Дмитрий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возле купели и дети, и старики, и мужчины и женщины. Отдельно выделяются богатырского вида мужики с крестами. Таких, конечно, немного. Церковной атрибутики вообще на людях оказалось на удивление мало. Многие в воду ныряют не крестясь, говорят, от холода забывают. Забывают, похоже, и о пандемии. В масках кроме дежуривших спасателей и полицейских на месте не было никого.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мне кажется, что вообще сейчас о коронавирусе говорить не надо. Если я в городе хожу, на транспорте езжу и не заразилась, то и тут точно ничего не подхвачу. Холод ведь и микробы убивает. Я раз в год ныряю и почти не болею потом, — рассказала Светлана.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие люди сразу из купели бежали в теплую палатку. Почти все купающиеся были без явных признаков опьянения, хотя на подходе можно было обратить внимание, на выпивающих людей. В основном, делали они это в машинах или рядом с ними. К проруби со своим уже не подпускали полицейские.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Да все о****о е**ь! Как заново родился! З***ь, — поделился своими эмоциями мужчина. Прежде чем окунуться, он явно привлекал к себе внимание громкими криками и резкими движениями. После проруби он был единственным, кто переодевался рядом, не пытаясь прикрыться полотенцем или халатом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со временем все пространство вокруг проруби покрылась парой сантиметров воды. Уйти не промочив ноги было очень сложно. Поэтому немного искупались и те, кто делать этого не собирался.

— Я каждый год хожу сюда, уже больше 10 лет, наверное. Зачем? Грехи смывать, конечно, да и вообще впечатления яркие, на весь год энергией зарядиться можно. А еще я воды святой беру не меньше 5 литров. В хозяйстве всегда пригодится, — заявил уже уходящий от иордани Степан.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В помещении под храмом установлены 6 больших емкостей, тонн 10 — 20 и на ночь точно хватит. Я поспрашивал людей о том, как можно использовать святую воду «в хозяйстве». Ответов много. Чаще всего верующие умываются ей, некоторые пьют, чтобы не болеть. Пара старушек утверждают, что от нее лучше растут цветы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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