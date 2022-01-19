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Происшествия19 января 2022 8:36

Резко упал и начались судороги: стали известны подробности смерти девятиклассника в школе под Челябинском

Трагедия произошла на уроке физкультуры
Егор ПОБЕРЕЙ
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Реанимация возле школы. Фото: Соцсети.

Реанимация возле школы. Фото: Соцсети.

В городе Копейск под Челябинском во время урока физкультуры умер 16-летний подросток. Как рассказали КП-Челябинск ученики этой школы, это произошло внезапно для всех. В тот день парень не жаловался на самочувствие. Но во время занятия он резко упал, у него начались судороги и девятиклассник скончался.

СК начал доследственную проверку.

— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Причина будет названа после судебно-медицинского исследования, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

По словам очевидцев, на этой машине увезли тело мальчика.

По словам очевидцев, на этой машине увезли тело мальчика.

Также ученики 7-ой школы рассказали корреспондентам, что многие знали о проблемах с сердцем у парня. Как утверждают дети, он сам говорил, что это в их семье наследственное. В самой школе ситуацию отказались комментировать и бросили трубку.

Напомним, все произошло днем 19 января. О смерти парня первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

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