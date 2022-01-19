Резко упал и начались судороги: стали известны подробности смерти девятиклассника в школе под Челябинском

Реанимация возле школы. Фото: Соцсети.

В городе Копейск под Челябинском во время урока физкультуры умер 16-летний подросток. Как рассказали КП-Челябинск ученики этой школы, это произошло внезапно для всех. В тот день парень не жаловался на самочувствие. Но во время занятия он резко упал, у него начались судороги и девятиклассник скончался.

СК начал доследственную проверку.

— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Причина будет названа после судебно-медицинского исследования, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

По словам очевидцев, на этой машине увезли тело мальчика.

Также ученики 7-ой школы рассказали корреспондентам, что многие знали о проблемах с сердцем у парня. Как утверждают дети, он сам говорил, что это в их семье наследственное. В самой школе ситуацию отказались комментировать и бросили трубку.

Напомним, все произошло днем 19 января. О смерти парня первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

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