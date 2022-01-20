В Кургане учителя биологии обвинили в оскорблении чувств верующих за мнение, что бога нет

Фото: Александр ЖДАНОВ

В Кургане учительницу биологии обвинили в оскорблении чувств верующих. В соцсети появился анонимный пост от лица ученика, который заявил, что преподаватель на своем уроке наговорила на целую уголовную статью.

— Начала урок с того, что бога нет, что мы в него зря верим, а молитвы — это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали, кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и вероисповедания, и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты. Когда до конца урока оставалось пять минут, она сказала: «Дома сами изучите тему гомеостаз», — сообщалось в посте.

Сейчас эта запись удалена, но многие пользователи заметили, что текст составлен уж как-то по-взрослому грамотно и подозревают, что это дело рук матери одного из учеников. Такого же мнения придерживаются некоторые дети. Одна школьница высказалась в комментариях и объяснила, что на уроке просто рассматривали разные теории происхождения человека, и никого оскорблять не хотели.

— Она просто высказала свою точку зрения и еще несколько разных теорий. Сказала, что никого обидеть не хочет, ведь каждый верит во что хочет. Мы не молчали, а разговаривали и обсуждали. Как человек она хороший и как учитель — тоже. Не каждый может интересно преподнести материал своей работы, а ей это нравится — очень заметно. Не нужно ее осуждать, она этого не заслужила, — написала в комментариях Екатерина.

В администрации Кургана КП-Челябинск рассказали ту же версию:

— Учитель не хотела оскорбить ничьи чувства, просто на уроке изучали теории происхождения человека, в том числе и теологическую. Появилась информация от СМИ, якобы учителя уволили, но нет, она продолжает работать. Ученики ее поддерживают.

Но береженного бог бережет, поэтому в целях профилактики Департамент социальной политики Кургана проведет беседу со всеми педагогами и расскажет, что оскорблять чувства верующих — недопустимо.

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