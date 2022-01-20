В Курганской области обнаружили первые три случая «омикрона»

«Омикрон» обнаружили сразу в двух городах региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курганской области зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Новый штамм обнаружили сразу в двух городах. Заболели два жителя Кургана и житель Шумихи.

Случаи заражения наверняка не единственные, так как все инфицированные не выезжали в последнее время за пределы Курганской области, а значит, подхватили коронавирус уже на территории региона.

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, что «омикрон» диагностировали у пациентов 53, 60 и 74 лет.

— Заболевание у всех троих на данный момент протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение, — рассказал руководитель ведомства Григорий Хохлов.

Заболеваемость коронавирусом в Курганской области резко увеличивается. Только за последние сутки она возросла на 7,2%.

Из-за ухудшения эпидситуации и прихода «омикрона» региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом решил дополнительно усилить проверки масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

С 21 января начнут действовать новые ограничительные меры. В закрытый режим работы перейдут дома престарелых и интернаты. Для непривитых зауральцев и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлевают режим самоизоляции. Работодателям в Курганской области рекомендовали перевести до 30% сотрудников на удаленную работу.

Ранее первый случай «омикрона» обнаружили в соседней Челябинской области. Заболела не делавшая прививку от коронавируса беременная женщина. Сейчас она в изоляции, но чувствует себя хорошо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru