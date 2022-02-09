«Выдаем не всем подряд»: в Челябинской области родители школьников пожаловались на невозможность добиться освобождения от физкультуры

Теперь к каждому ребенку врачи подходят индивидуально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резонансная история с гибелью подростка на уроке физкультуры в Копейске Челябинской области заставила снова задуматься о безопасности на уроках физкультуры. Оказалось, что освобождение от физкультуры получить теперь не просто.

Мальчику резко стало плохо, он упал и врачи не смогли его спасти. Он умер прямо в спортивном зале. Эта ужасная трагедия подняла большую проблему. В соцсетях родители начали жаловаться — освобождение от занятий физкультурой стало редкостью, а учителя заставляют заниматься даже детей с жалобами и справками. Теперь давать физическую нагрузку якобы можно даже после перенесенного заболевания ОРВИ.

— Еще в октябре дочь-шестиклассница переболела. Причем болела достаточно долго, тяжело, обоняние потеряла. Сдали ПЦР, результат отрицательный. Потом врач с больничного выписывает, а освобождение от физкультуры не дает. Почему? Говорит, заболевание недостаточно сильное, — рассказала КП-Челябинск Лариса.

Мы связались с детской поликлиникой Копейска. Оказалось, что «всем подряд» освобождения не выдаются.

По словам родителей, двойками грозят даже освобожденным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— По каждому ребенку отдельно выносится решение о выдаче справки на основании осмотра и данных анамнеза. Врачи на месте смотрят, часто ли болеет ребенок, есть ли какая-то наследственность. […] Всем подряд освобождение от физкультуры не выдается, — сообщила КП-Челябинск заместитель главного врача Юлия Пермякова.

Сами родители признаются, что не настаивали на освобождении от физкультуры и соглашались со словами врачей, что «сейчас освобождения не выписываются». Мы обратились за комментарием и в пресс-службу Минздрава Челябинской области. Там нам заявили, что проблем с выдачей справок-освобождений не возникало.

— Данная информация будет проверена. Каких-либо проблем с выдачей справок-освобождений школьникам от физкультуры, после перенесенной болезни, не возникало. Если у пациентов есть вопросы, всегда можно обратиться в администрацию медорганизации, к главному врачу или его заместителю, — прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Мы обратились также к внештатному детскому специалисту по инфекционным болезням по Челябинску Елене Корнеевой.

— Нормативная база не поменялась, решается в каждом частном случае в зависимости от того, какая клиническая форма была. Показания, срок освобождения определяет участковый фельдшер или педиатр, — заявила специалист.

«Или справка, или двойка!»

У родителей есть претензии не только к врачам, но и учителям. Они заявляют, что детям приходиться выполнять упражнения даже с плохим самочувствием, а двойки они могут получить, имея освобождение на руках.

— У нас то же самое в школе в Бажово, никогда учитель по физкультуре не верит, что ребенку плохо, даже от врача приносят справку об освобождении и все равно за уроки ставит два, — рассказала одно из родительниц в группе «Подслушано Копейск».

Учитель физкультуры должен посылать детей к медику, прежде чем освобождать от урока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве образования заявили, что у педагогов есть регламент действий.

— Учитель физкультуры получает справку и на ее основании отстраняет, либо ребенок продолжает заниматься физкультурой. Все! Ничего другого. Если ребенок заболел, то учитель отправляет его к медику. Сам учитель — не медик, он принимает решение только на основании заключения медицинского работника. Если в школе медика нет, а ребенок жалуется, то учитель должен отправлять его к медику — в поликлинику, — заявили в пресс-службе Министерства образования Челябинской области.

В детской поликлинике заверили, что педиатры часто идут навстречу родителям и если те говорят, что нужно освобождение от физкультуры, то его выдают. Нужно лишь только попросить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы сталкивались с тем, что ребенку отказывали в выдачи освобождения от физкультуры после перенесенного заболевания или учитель заставлял выполнять упражения, несмотря на справку — присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

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