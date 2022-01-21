«И этим мы дышим?»: смотрим, как Челябинск накрыло смогом

Так выглядит центр города.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В пятницу, 21 января, небо над Челябинском затянуло плотной пеленой смога. Как рассказывают горожане, ситуация сохраняется как в центре мегаполиса, так и на его окраинах. КП-Челябинск собрали фоторепортаж, после которого возникает один вопрос — «И этим мы дышим?!»
Региональное министерство экологии тем временем успокаивает – это туман. Но объявленное накануне предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлили сразу до 19:00 понедельника 24 января. Получается, челябинцы останутся без чистого неба как минимум на 3 дня.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
А это северо-запад. Фото: Андрей Казанцев.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Северо-запад утром.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Фото: Федор Петров / vk.com
Дымка над ЧМЗ. Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.
Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.
Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.
Фото: Елена Вахтина / Facebook.com
Фото: Елена Вахтина / Facebook.com
Фото: Ринат Ребров
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
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