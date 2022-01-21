«И этим мы дышим?»: смотрим, как Челябинск накрыло смогом

Так выглядит центр города. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В пятницу, 21 января, небо над Челябинском затянуло плотной пеленой смога. Как рассказывают горожане, ситуация сохраняется как в центре мегаполиса, так и на его окраинах. КП-Челябинск собрали фоторепортаж, после которого возникает один вопрос — «И этим мы дышим?!»

Региональное министерство экологии тем временем успокаивает – это туман. Но объявленное накануне предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлили сразу до 19:00 понедельника 24 января. Получается, челябинцы останутся без чистого неба как минимум на 3 дня.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А это северо-запад. Фото: Андрей Казанцев.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Северо-запад утром. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Фото: Федор Петров / vk.com

Дымка над ЧМЗ. Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.

Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.

Подслушано ЧМЗ / ВКонтакте.

Фото: Елена Вахтина / Facebook.com

Фото: Елена Вахтина / Facebook.com

Фото: Ринат Ребров

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

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