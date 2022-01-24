Пять громких преступлений педофилов против детей, которые шокировали Челябинскую область

По новым законам педофилам грозят пожизненные сроки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Госдуме приняли закон, согласно которому педофилам будут давать пожизненные сроки. Это коснется рецидивистов, а также тех, кто помимо преступления в отношении ребенка совершает еще какое-то тяжкое преступление. Причем раньше закон работал, если возраст жертвы был до 14 лет, теперь — до 18.

В связи с этим мы вспомнили пять громких случаев, которые всколыхнули всю Челябинскую область. Рассказываем о шокирующих преступлениях и смотрим, какие сроки получили насильники и убийцы.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ПАУК

Эта трагедия случилась в Златоусте 1 апреля 2008 года. Триннадцатилетние Аня и Лера шли домой из школы. Вместе с ними была первоклассница — сестра Леры. Дорога лежала через поселок, который обособленно стоит от всего Златоуста, люди там встречаются редко. Именно здесь на девочек и напал 23-летний Николай Мозгляков. Он достал нож, приставил к горлу первоклассницы и заставил всех школьниц пойти вместе с ним.

Мозгляков увел их еще дальше от людей, поближе к кладбищу. Там он привязал девочек и изнасиловал. В завершении своего зверства Мозгляков изрезал их ножом — Аня и Лера погибли, первоклассница чудом выжила. Она очнулась ночью, когда Мозглякова с ними уже не было. Девочку с раной на горле заметили рабочие, они вызвали скорую и полицию.

Со слов девочки составили фоторобот маньяка, начались поиски. Оказалось, что раньше он терся возле школы, где учились его жертвы, и порой пытался заводить странные разговоры с детьми. Многие ребята вспомнили парня — на руке у Мозглякова была татуировка паука.

Следователи наведались к Мозглякову домой, где он жил с женой и маленьким ребенком. Там нашли обувь, подошва которой совпадала со следами на месте преступления, смятую листовку с фотороботом и цепочку, которую Мозгляков сорвал со своей жертвы.

Свою вину он признал полностью, а вот мотивы объяснить не смог. Выжившая первоклассница рассказывала, что во время изнасилования маньяк все время улыбался. Он это делал и на суде, когда слушал приговор. Мозглякову дали пожизненное, но родители погибших девочек требовали для него смертной казни. Сейчас он отбывает срок в одиночной камере колонии особого режима «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее Мозгляков был судим за кражу — освободился за год до нового преступления.

Николай Мозгляков на вынесении приговора Фото: Первый канал

БЫВШИЙ ДЕПУТАТ, УВЛЕЧЕННЫЙ ШКОЛЬНИЦАМИ

Экс-депутат и фермер Гурген Мурадян хорошо известен в селе Светлое Чесменского района. Здесь у него крупный свинокомплекс, где работают многие местные жители. Кроме того, мужчина отремонтировал школу, построил мечеть в соседнем поселке, но слишком часто его замечали в компании школьниц. То прокатит их на своем внедорожнике, то они придут к нему в офис.

Оказалось, что зачастую на подобных встречах был алкоголь, а по итогу все заканчивалось сексом. Девочкам Мурадян даже платил. Это выяснили правоохранители и задержали сельского мецената, а потерпевшими признали трех школьниц 13-15 лет. В июле 2021 года Мурадяну дали 17 лет колонии, но на этом история не закончилась.

Осенью он обжаловал приговор — срок уменьшили аж на десять лет. Так получилось, поскольку статью «Изнасилование» переквалифицировали на «Развратные действия». Якобы удалось доказать, что школьницы, несмотря на юный возраст, отдавали отчет своим действиям и шли на связь с Мурадяном сами. Да и дверь в офисе, где они встречались, была не заперта, и в любой момент девочки могли уйти.

Мужчину также судили за незаконное хранение боеприпасов и мошенничество. Оказалось, что он незаконно получил субсидии на полтора миллиона рублей. В прошлом году за это ему дали еще пять лет и два месяца колонии.

Бывший депутат Гурген Мурадян Фото: 31 канал

ПРИЕХАЛ ИЗ АМЕРИКИ, ЧТОБЫ СНИМАТЬ ДЕТСКОЕ ПОРНО

В начале 2000-х годов в Челябинск приехал бизнес-тренер Дэвид Лэнг. По началу он действительно был бизнес-тренером, но потом что-то пошло не так. Мужчина оборудовал свою челябинскую квартиру под домашнюю студию и начал приглашать туда девушек модельной внешности. Лэнг предлагал им деньги за фотосъемку без одежды, а порой и за занятия сексом. Чаще всего в объектив американца попадали студентки, но бывали и подростки младше 16 лет.

С моделями мужчина подписывал договор, платил несколько тысяч рублей и обещал, что весь контент пойдет на зарубежные сайты. Но фото и видео все же утекли в рунет — одну из челябинок узнали друзья. После этого снимок оказался в полиции, а Лэнга быстро вычислили по IP-адресу. Во время обысков в его квартире нашли горы порнографии.

Начался суд, и силовики доказали причастность Лэнга лишь к двум случаям, когда он надругался над подростками. Ему дали семь с половиной лет колонии общего режима. Однако в 2020 году нашли еще десять жертв — столько же лет и добавили к первому приговору Лэнга. Сейчас он отбывает срок, ему уже 68 лет.

Американец Дэвид Лэнг в российском СИЗО Фото: Станислав БЕЛКИН

ИЗНАСИЛОВАЛ И ЗАБИЛ МОЛОТКОМ

27-летний Артем Мустаков подрабатывал строителем — делал ремонты в домах Магнитогорска. В очередной раз его наняла местная семья, чтобы тот преобразил квартиру по улице 50-летия Магнитки.

22 июня 2018 года Мустаков позвонил хозяевам и попросил о помощи: нужно было занести стройматериалы, один он не справлялся. Владельцам квартиры было некогда этим заниматься, поэтому на помощь Артему отправили 15-летнюю дочь. Когда девушка оказалась в квартире, Мустаков избил ее, изнасиловал, а потом досмерти забил молотком. После этого мужчина постучался к соседям и заявил, якобы отлучался в магазин, а когда вернулся, увидел окровавленное тело девочки.

Суд приговорил строителя к 19 годам лишения свободы, сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима. Свою вину не признал.

Артем Мустаков уже был судим за грабеж Фото: Челябинский областной суд

УШЛА В ПОЛИКЛИНИКУ И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

24 июля 2017 года в Сатке 14-летняя девочка возвращалась домой из поликлиники. Позвонила маме, предупредила, что скоро будет. Путь лежал через гаражи. Там за ней увязался Григорий Ильин. 40-летний мужчина был явно пьян и школьница сделала ему замечание по этому поводу. Ильин отреагировал агрессивно и напал на девочку. Сначала он хотел надругаться над ней, но та оказала сопротивление, начала кричать и пыталась сбежать. Тогда мужчина достал нож и зарезал школьницу.

Полицейские быстро вышли на след убийцы, свою вину он отрицать не стал. Ильин уже был судим за изнасилование. На этот раз Челябинский областной суд назначил ему 21 год лишения свободы: пять лет рецидивист проведет в тюрьме, а остальные 16 — в колонии особого режима.

Григорий Ильин на вынесении приговора Фото: Челябинский областной суд

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