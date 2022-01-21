Под Челябинском 14-летний подросток принес в школу самодельную взрывчатку

Правоохранители изъяли у парня несколько самодельных взрывных устройств. Фото: vk.com/achnov

В поселке Полетаево Челябинской области 14-летний подросток принес в школу самодельную взрывчатку. Очевидцы заметили у него несколько подозрительных свертков с фитилями и вызвали полицию. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

К школе прибыли сотрудники полиции и саперы ОМОН Росгвардии. Подростка задержали на месте, а территорию вокруг учебного заведения оцепили.

— Изделия, которые принес учащийся, обследованы сотрудниками группы разминирования. Установлено, что опасности они не представляют, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что школьник одно из взрывных изделий кинул в сугроб. Никто из учащихся не пострадал. После произошедшего с подростком и его родителями была проведена профилактическая беседа.

— Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — сообщили в прес-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В мае прошлого года в челябинской гимназии № 23 начался переполох из-за шестиклассницы с пневматическим пистолетом. Ее увидели в коридоре школы, а позже на место происшествия прибыли силовики и бригада скорой помощи. Со слов полиции, девочка взяла оружие у охранника, чтобы сфотографироваться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru