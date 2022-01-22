Небо бурого цвета: как выглядит Челябинск во время затяжного смога

Концентрация азата и углерода повысилась из-за выхлопов от средств отопления, утверждают в минэкологии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск разом окутали смог и природные туманы. Вредные примеси не рассеиваются в воздухе из-за безветрия, а туман возникает из-за холода и высокой влажности воздуха.

Темная пелена заметна в разных районах города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим НМУ объявлен до вечера 24 января, но велика вероятность, что его продлят. По прогнозам метеорологов, антициклон, вызвавший отсутствие ветра и туманы, задержится над Челябинской областью еще на целую неделю.

Ждать, что смог скоро рассеется, не стоит

Горожане жалуются на неприятный запах на улице. В региональном министерстве экологи признали, что концентрация азота и углеводорода в воздухе повышена, а содержание пыли уже превысило границу ПДК.

.горожане жалуются на неприятный запах тумана Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С высоты и открытых пространств видна бурая пелена, зависшая над городом. Особенно заметен и дым, поднимающийся над многочисленными трубами.

Мешающую развеиваться вредным примесям погоду принес сибирский антициклон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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