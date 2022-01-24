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Общество24 января 2022 13:37

Приводят в божеский вид: смотрим, как идет реставрация храма Александра Невского в центре Челябинска за полмиллиарда рублей

Мы побывали внутри храма вместе с высокопоставленными гостями
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
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Даже духовенство спешит сделать фото на память

Даже духовенство спешит сделать фото на память

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске полным ходом идет реставрация храма Александра Невского на Алом поле. Она началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

Инициатор установки памятника Александру II, православный олигарх Константин Малофеев

Инициатор установки памятника Александру II, православный олигарх Константин Малофеев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески

Под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Реставрация обойдет в полмиллиарда рублей

Реставрация обойдет в полмиллиарда рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После открытия памятника Александру II представителям духовенства, випам и журналистам организовали экскурсию по храму. Мы сделали фоторепортаж, чтобы показать вам, как идут работы.

Напомним, пока богослужения ведутся в расположенном рядом здании, прозванном в народе «утюгом». Когда-то там были ночные клубы и даже казино. У храма Александра Невского куда более интересная история. Как строили одну из старейших церквей города и что она пережила после революции — в нашем материале.

Специалисты приехали в Челябинск из Санкт-Петербурга

Специалисты приехали в Челябинск из Санкт-Петербурга

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы смогут оценить результаты реставрации в 2023 году

Челябинцы смогут оценить результаты реставрации в 2023 году

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава управления Росгвардии Александр Ясинский с интересом рассматривал фрески

Глава управления Росгвардии Александр Ясинский с интересом рассматривал фрески

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Храм ремонтируют снаружи и внутри

Храм ремонтируют снаружи и внутри

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Памятник Александру II торжественно открыли спустя несколько месяцев после установки

Памятник Александру II торжественно открыли спустя несколько месяцев после установки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока храм закрыт строительными лесами

Пока храм закрыт строительными лесами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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