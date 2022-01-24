Приводят в божеский вид: смотрим, как идет реставрация храма Александра Невского в центре Челябинска за полмиллиарда рублей

Даже духовенство спешит сделать фото на память
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске полным ходом идет реставрация храма Александра Невского на Алом поле. Она началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.
Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.
Инициатор установки памятника Александру II, православный олигарх Константин Малофеев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Реставрация обойдет в полмиллиарда рублей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После открытия памятника Александру II представителям духовенства, випам и журналистам организовали экскурсию по храму. Мы сделали фоторепортаж, чтобы показать вам, как идут работы.
Напомним, пока богослужения ведутся в расположенном рядом здании, прозванном в народе «утюгом». Когда-то там были ночные клубы и даже казино. У храма Александра Невского куда более интересная история. Как строили одну из старейших церквей города и что она пережила после революции — в нашем материале.
Специалисты приехали в Челябинск из Санкт-Петербурга
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцы смогут оценить результаты реставрации в 2023 году
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава управления Росгвардии Александр Ясинский с интересом рассматривал фрески
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Храм ремонтируют снаружи и внутри
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Памятник Александру II торжественно открыли спустя несколько месяцев после установки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока храм закрыт строительными лесами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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