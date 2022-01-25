«22 февраля хорошо подходит для заключения брака, но есть и другие даты»: челябинский астролог назвала благоприятные дни для свадьбы в 2022 году

Благоприятных дат в этом году будет несколько. Но что сделать, чтобы они работали на ваш союз? Фото: Валентина ВАГАНОВА

Через месяц — 22 февраля — южноуральские пары зарегистрируют брак. Дата-палиндром пользуется небывалом успехом у молодоженов, ведь те верят в магию цифр. В Челябинской области 22.02.2022 поженятся 409 пар. Действительно ли стоит верить, что благодаря этому брак будет крепким? В авторской колонке поразмышляла астролог из Челябинска Евгения Ямщикова.

— Из года в год влюбленные пары буквально охотятся за датами, чтобы сказать заветное «Да» в особый день календаря. 07.07.07, 10.10.10, 21.12.21 действительно впечатляют! Иногда желание украсить свидетельство о браке цифрой гораздо больше осознанного желания быть вместе в любой день, несмотря на дату, ее красоту и уникальность.

Но! Давайте разбираться, действительно ли есть магия в красивых датах и гарантирует ли определенное число, месяц и год крепкий брак?

Начну с того, что выбор благоприятной даты для свадьбы — это тонкий момент на основе анализа натальных карт жениха с невестой. Именно поэтому красивая дата однозначно подойдет не всем, и уж точно не всем она сулит «жили долго и счастливо».

Если в натальной карте есть «развод», то ни зеркальная, ни любая другая потрясающая дата не изменят ситуацию. Хотя в этом случае астрология предлагает решение задачи: узнать о возможном исходе, немного подождать и пройти период «минного поля» до заключения брака. Так сложности не проявятся в семейных отношениях и развода можно будет избежать. Важно понимать, что и когда лучше делать. Всему свое время! Или же, когда есть указания на развод, стоит знать о своем кризисном периоде и работать над отношения. К сожалению, многие пары выбирают именно развод.

Если немного абстрагироваться от дат и посмотреть на благоприятные дни недели для заключения брака, то наиболее подходящим станет пятница! Ведь именно этот день проходит под покровительством Венеры и говорит о любви, гармонии и взаимопонимании.

Излюбленная всеми суббота не так хороша. Это день Сатурна, который раскрывается в скупости чувств и ограничениях.

Теперь расскажу про ближайшую красивую дату — 22.02.2022 года. На самом деле, эта дата не только красивая, но и весьма благоприятная! В этот день, во вторник соединяются две планеты: Марс (мужское начало) с Венерой (женское начало). Вишенкой на торте будет крайне гармоничная Луна.

Все эти факторы говорят о том, что те пары, которые будут регистрировать брак в этот день, будут переполнены страстью, любовью к другу другу и желанием быть вместе. В целом день 22.02.2022 хорошо подходит для заключения брака! Магия или нет, но страсти в семейной жизни новоиспеченных семей в красивую дату будет предостаточно.

Но есть и другие благоприятные даты в этом году. Например:

— в мае — 20, 24, 25, 26, 27, 29 и 30 числа,

— в июне — 7, 10, 17, 20, 21 и 23,

— в июле — 3, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 27 и 28,

— в августе — 1, 14, 20, 25, 28 и 31.

Но не так важна красивая дата, как ваши чувства, для которых нет правил, границ и условностей. И лучше вместе прожить долгую и счастливую семейную жизнь и рассказывать внукам о своих нежных чувствах, чем погнаться за особой цифрой заключения брака, а потом перекрыть ее некрасивой цифрой расторжения вашего союза.

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