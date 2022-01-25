В Челябинской области выявлено 28 случаев омикрона

В ближайшее время омикрон станет доминирующим штаммом коронавируса Фото: Алиса ТИТКО

В Челябинской области подтвердились 27 новых случаев штамма коронавируса «омикрон». Об этом КП — Челябинск сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Один случай уже был зарегистрирован 16 января у беременной женщины, — уточнила Ирина Гехт. — Мы отправляли на анализ 235 проб, 27 оказались положительными. Это не только Челябинск, но и другие города области: 3 случая в Златоусте, в Миассе, Копейске, Коркинском районе и других.

По словам Ирины Гехт, уже понятно, что вскоре штамм омикрон станет преобладающим среди заболевших коронавирусом. Отдельную статистику вести не будут, однако жителям сообщили, что у них именно омикрон.

— Это люди, не приехавшие из-за границы, — сообщила Ирина Гехт. — Можно сказать, что омикрон курсирует на территории региона. Если уже в Питере, Москве омикрон стал преобладающим, это не минует и нас. Но я бы особо не зацикливалась на количестве выявленных, понятно, что этот штамм станет доминирующим в течении месяца на территории всей страны.

Ранее эпидемиологи уже отмечали изменение симптоматики у больных коронавирусом. Омикрон начинается как обычная простуда, без потери обоняния и резкой высокой температуры. Однако тактика лечения не поменялась.

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