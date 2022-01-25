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Авто25 января 2022 11:55

SKODA SUPERB — в автоцентре «Чешский Дом»

Выберите автомобиль, который будет похож на члена вашей семьи
Источник:kp.ru
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Фото: SKODA

Фото: SKODA

Мощные двигатели, быстродействующая система коробки передач DSG, система полного привода и система Dynamic Chassis Control. SUPERB – это модель, возглавляющая модельный ряд ŠKODA и обладающая всем, что нужно вам.

Внутреннее пространство ŠKODA SUPERB – это целый мир. Помимо невероятного комфорта, которым в полной мере могут насладиться пассажиры, он оснащен множеством практичных решений, незаменимых при ежедневной эксплуатации.

Система безопасности модели не знает границ. Большинство инновационных решений, реализованных в автомобиле, направлены на дополнение ассистирующих систем многочисленными передовыми функциями.

Выберите автомобиль, который будет похож на члена вашей семьи и который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Приезжайте в Автоцентр «Чешский Дом» на Братьев Кашириных 137 и записывайтесь на тест-драйв, чтобы познакомиться поближе с ŠKODA SUPERB. В наличии модель в комплектации Style.

Дополнительную информацию можете узнать по телефону: 211-34-00

Подробнее о модели на нашем сайте.

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