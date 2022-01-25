Как сложились отношения миниатюрной чемпионки по тайскому боксу из Челябинска после шоу «Давай поженимся»

Фото: кадры из программы, "Первый канал"

Вера Негодина из Челябинска оказалась одной из «невест» шоу «Давай поженимся!». В миниатюрной блондинке в платье до самого знакомства с «невестой» зрители точно никак не могли угадать титулованную спортсменку. Между тем 26-летняя Вера — шестикратная победительница чемпионата России по Тайскому боксу, а также обладательница кубков Европы и мира. «Комсомольская правда-Челябинск» пообщалась с девушкой и выяснила, удалось ли ей найти свою любовь на шоу.

Время для разговора Вера смогла выделить не сразу — сейчас тренируется, готовится к чемпионату Европы, который начнется 13 февраля в Стамбуле. Девушка сразу призналась, что сама она любовь в шоу искать не собиралась.

Сейчас на первом месте для девушки спорт, а не отношения. Фото: veronichka8181 / instagram.com

— Со мной связались через Instagram еще в начале прошлого года. Я сначала подумала, что это шутка. Но тогда у меня как раз сборы были. Потом связались в конце года и тогда я согласилась, — рассказала Вера Негодина.

Как выяснилось, выпуск был записан еще в конце декабря, но вышел только сейчас. Создатели программы оплатили Вере билеты в Москву и проживание на шоу и в целом, отмечает спортсменка, все прошло удивительно приятно. Не расстроило девушку и поведение Ларисы Гузеевой, которая сходу назвала ее «маловеской». Говорит, из-за своей комплекции к такому уже привыкла.

— Я думала, что все будет намного хуже. Обычно ведущие сидят такие злющие, всех парафинят. Я даже немного побаивалась! Но оказалось, что все люди там адекватные и спокойные. Если быть собой и не выпендриваться, то не будет и никаких нападок со стороны ведущих, — поделилась спортсменка.

Так выглядит Вера вне ринга и шоу. Фото: veronichka8181 / instagram.com

Никаких анкет жениха до самой программы Вера не видела. Никакой информации о 32-летнем учителе истории и обществознания из Магадана она тоже не знала. Зато подготовила ему необычный по меркам программы сюрприз в виде небольшого квеста, который буквально заставил молодого человека выйти за руку с ней. «Невеста» сначала хотела устроить что-то спортивное, но все же на шоу она была в платье и на каблуках, поэтому образ девочки решила не рушить. «Под дых» в качестве сюрприза двинуть «жениха» тоже не хотела — чтобы сразу не отпугнуть. Не прогадала.

— Мне кажется, выбор у него был между мной и второй девушкой. Первая девушка слишком «замороченной» оказалась, мужчин такое отпугивает. А вторая — хорошая девчонка, но была немного «вульгарной». А я простая и естественная, — объяснила свой успех Вера.

С "женихом" из шоу девушка сейчас общается по-дружески. Фото: veronichka8181 / instagram.com

Правда, после шоу Вера с молодым человеком больше не виделись. Сразу после программы он уехал в Магадан. Перед этим они успели только обменяться контактами. Сейчас общаются, но, по словам спортсменки, без романтики. На первом месте для Веры карьера, в будущем она планирует стать тренером. Цели «выскочить» замуж у нее нет, а рожать ребенка в ближайшие полтора-два года она точно не планирует.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru