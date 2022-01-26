Как приобрести квартиру, которая будет радовать долгие годы?

Коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

На эти и другие вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

- Хочу купить квартиру ребенку, возможно ли это? И как правильно это сделать?

- Купить и оформить квартиру на ребенка можно. Но необходимо иметь в виду, что до наступления совершеннолетия ребенок не имеет право самостоятельно принимать решения и совершать сделки с недвижимостью. Однако, согласно договору, он будет являться участником сделки. Решение за ребенка принимают его законные представители - родители или опекуны (до 14 лет), или сам ребенок с письменного согласия законных представителей (с 14 до 17 лет включительно). При этом до исполнения 14 лет за ребенка расписываются законные представители, поэтому присутствие ребенка на сделке не обязательно, а с 14 лет ребенок расписывается самостоятельно рядом с подписью родителей или опекунов, поэтому личное присутствие ребенка обязательно.

Представители ребенка должны иметь документы, подтверждающие законность полномочий. То есть свидетельство о рождении либо решение о назначении опекунства или попечительства (до 14 лет назначаются опекуны, после 14 лет - попечители), либо решение суда об усыновлении. У ребенка, достигшего 14 лет, должен быть паспорт.

Если для совершения покупки привлекаются кредитные деньги банка, то необходимо получить в органах опеки и попечительства разрешение на залог квартиры. В последующем продажа квартиры до совершеннолетия ребенка возможна будет так же, только с разрешения органов опеки и попечительства.

- Как получить налоговый вычет при покупке жилья?

- Такой возврат называется имущественным налоговым вычетом в размере произведенных расходов на строительство или покупку жилья и регламентируется ст. 220 НК РФ. Льгота доступна во всех случаях, кроме: покупки жилья у близких родственников (родителей, детей, супругов, братьев, сестер); использования для покупки субсидии работодателя или средств материнского капитала.

Если жилье приобреталось в ипотеку, то покупатель может получить налоговый вычет не только с суммы покупки, но и с суммы уплаченных по кредиту процентов.

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Вернуть НДФЛ можно двумя путями:

1. Через работодателя. При этом необходимо получить в ИФНС-уведомление о подтверждении права воспользоваться вычетом в виде возврата НДФЛ и передать его в бухгалтерию работодателя. НДФЛ будет возвращаться гражданину вместе с зарплатой, пока он не выберет всю положенную сумму налогового вычета.

2. Через налоговую инспекцию. При этом необходимо дождаться окончания налогового периода (то есть года покупки квартиры). Затем с января нового года у гражданина есть возможность обратиться в ИФНС с заявлением о получении налогового вычета за покупку жилья. К заявлению прилагается декларация о доходах по форме 3-НДФЛ, где указывается размер и источник доходов за предыдущий год. Далее, примерно через 4 месяца, гражданин получает разом весь «излишне уплаченный» за прошлый год налог НДФЛ.

В обоих случаях необходимо предоставить следующий пакет документов:

- ДДУ или Договор уступки прав требования и передаточный акт.

- Выписка из ЕГРП (ЕГРН), если право собственности уже получено.

- Платежные документы, подтверждающие оплату.

- Кредитный договор (если покупка оформлялась в ипотеку).

- Справка с места работы по форме 2-НДФЛ о сумме начисленного и удержанного налога.

- Соглашение о распределении налогового вычета между супругами, если квартира приобреталась в браке.