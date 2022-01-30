Карьера, путешествия или дети? Как отложить беременность и не пожалеть об этом в будущем

Ольга Новоселова рассказала о криоконсервации яйцеклеток и ЭКО

Все чаще женщины, как и мужчины, откладывают рождение детей на более поздний срок, предпочитая сначала построить карьеру, решить вопрос с жильем и вдоволь попутешествовать по миру. Однако репродуктологи говорят, что с 25 лет шансов зачать малыша все меньше, а рисков бесплодия — больше. Но медицинские технологии тоже не стоят на месте — сохранить шанс на рождение ребенка можно с помощью процедуры криоконсервации яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением «Вспомогательных репродуктивных технологий» ЭКО-клиники «Источник» Ольга Новоселова. Ведущая эфира — Лидия Андреева.

Л.А.: Насколько тема бесплодия актуальна для Челябинска?

О.Н.: Проблема бесплодия актуальная и серьезная для всего мира. Каждая восьмая пара в Челябинске испытывает сложности с зачатием ребенка. Если 10 лет назад с бесплодием сталкивались 12-15% пар, планирующих беременность, то сегодня этот процент вырос до 20%.

Л.А.: А почему такая тенденция?

О.Н: Все объясняется образом жизни современных молодых людей. Многие пары задумываются о рождении ребенка поздно. На первый план у женщин сейчас выходят другие задачи — карьера, работа, благоустройство, путешествия. И только после они начинают задумываться о детях.

Л.А.: Всегда ли проблема в женском организме?

О.Н.: Обозначим сразу, что бесплодие — это проблема, связанная с отсутствием беременности у супругов в течение года. Если женщина старше 35 лет, то срок сокращается до полугода. И причины бесплодия бывают разные — как у женщины, так и мужчины. Поэтому когда супруги обращаются к врачу, обследование проходят оба партнера. Мужчины — у андролога, женщина — у гинеколога-репродуктолога. Это обязательное условие при лечении бесплодия.

Л.А.: А с какой стороны обычно больше проблем?

О.Н.: По статистике на мужское бесплодие приходится 40% случаев, остальное — женское бесплодие. Но постепенно случаев мужского бесплодия становится больше. Часто встречаются проблемы у обоих партнеров одновременно.

Л.А.: Это врожденные патологии или приобретенные в силу образа жизни?

О.Н.: Проблемы с зачатием могут быть как врожденными, так и приобретенными. Но в то же время все зависит от возраста, когда пациенты начинают задумываться о планировании беременности, и обращаются к специалисту.

Л.А.: Какой возраст может стать переломным?

О.Н.: Женщина должна начинать задумываться о планировании беременности, как только вышла замуж. Но оптимальный возраст для рождения ребенка — до 25 лет. После овариальный резерв начинает снижаться, качество и количество яйцеклеток падает.

Л.А.: Что такое овариальный резерв?

О.Н.: Это основополагающее понятие в репродуктивной функции женщины — количество яйцеклеток, которые содержатся в яичниках. У нас в ЭКО-клинике есть целая программа по определению овариального резерва. Это простой, недорогой и быстрый способ определить перспективы женщины на будущее планирование беременности.

Программа определения овариального резерва предполагает два посещения клиники. Первое — на второй-третий день менструального цикла женщина сдает анализы на гормоны. Второе — на 7-8 день цикла врач-репродуктолог делает УЗИ яичников и оценивает их состояние, подсчитывает количество антральных фолликулов, дает рекомендации по планированию беременности.

Л.А.: Резерв нужно контролировать с 25 лет? Или непосредственно перед зачатием необходимо его проверить?

О.Н.: Контролировать овариальный резерв нужно постоянно, учитывая тенденции к бесплодию. У женщин часто в раннем возрасте возникают различные гинекологические заболевания, которые могут отразиться на репродуктивной функции. Контроль нужен всегда, но после 25 лет — точно.

Л.А.: А есть возможность остановить снижение овариального резерва?

О.Н.: К сожалению, с возрастом репродуктивная функция угасает. Образ жизни мужчины и женщины, конечно, тоже играет большую роль. Но все-таки биологический возраст не стоит на месте — с возрастом качество и количество яйцеклеток снижается.

Л.А.: Но 25 лет — это ведь так мало. Только-только получили высшее образование, работы толковой нет, стажа, да и пожить для себя хочется. Как же быть?

О.Н.: Медицинские технологии, как и жизнь, не стоят на месте. Существует методика — криоконсервация яйцеклеток, то есть программа отсроченного материнства. Она заключается в том, что если женщина планирует отложить беременность на более поздние сроки, то может оценить овариальный резерв и заморозить свои яйцеклетки. При этом качество яйцеклеток не меняется после разморозки. В дальнейшем, когда семья запланирует рождение ребенка, то женщина процедуру ЭКО с этими яйцеклетками.

Л.А.: И как долго хранятся замороженные яйцеклетки?

О.Н.: Сроки криоконсервации не определены — хранение бессрочное. Этот метод очень выручает, когда у женщины наблюдается снижение фертильности или планируются вмешательства, к этому могут привести. Надо отметить, что заморозить можно не только яйцеклетки, но и сперму.

Л.А.: Когда пара решают расконсервировать яйцеклетки, есть ли гарантия, что все получится?

О.Н.: Если заморозка проведена в довольно молодом возрасте, качество яйцеклетки не меняется. Так как используется метод ветрификации — сверхбыстрой заморозки, при которой биологический материал принимает стеклоподобное состояние. При разморозке кристаллы льда не повреждают материал и свойства не меняются.

Л.А.: Нужно ли как-то готовиться к процессу криоконсервации?

О.Н.: Созревание яйцеклетки происходит в течение трех месяцев, поэтому хотя бы на этот период рекомендуется вести здоровый образ жизни, пить витамины и компенсировать недостающие дефициты.

Для того чтобы провести саму криоконсервацию, потребуется стимуляция суперовуляции. Чтобы получить не одну яйцеклетку, а несколько — нужна гормональная стимуляция яичников. Поэтому прежде чем приступить к программе, женщина обязательно обращается к репродуктологу, чтобы пройти обследование и выявить противопоказания. В ЭКО-клинике «Источник» организованы бесплатные консультации по вопросам бесплодия, на которых врач-репродуктолог может проконсультировать пациента по овариальному резерву, по медицинской документации и дать рекомендации по планированию семьи и проведению различных программ.

Л.А.: Сколько времени это занимает? Как проходит сама процедура криоконсервация?

О.Н.: Когда женщина прошла обследование, и у нее нет противопоказаний к приему гормональных препаратов, начинается этап стимуляции яичников. После того, как фолликулы достигли определенного размера, проводится трансвагинальная пункция яичников — забор яйцеклеток из яичников. Процедура проходит под наркозом. При этом женщина не испытывает никакого дискомфорта. После забора проводится ветрификация. Если женщина замужем и думает, что в будущем будет планировать рождение ребенка от этого мужчины, то можно провести оплодотворение яйцеклетки и только потом заморозить эмбрионы. К слову, криоконсервировать можно также сперматозоиды и ткани яичка. Последнее подходит в случаях, когда нельзя получить сперму простым путем.

Л.А.: Допустим, наступает время, когда семья решает рожать ребенка. Как проходит разморозка яйцеклетки?

О.Н.: Для начала женщина проводит предгравидарную подготовку, обследование в плановом порядке. Затем репродуктолог проводит программу оплодотворения и переноса эмбриона в полость матки. После разморозки происходит оплодотворение яйцеклетки, проводится культивирование эмбрионов в течение пяти дней и сам перенос эмбриона.

Л.А.: Насколько высоки шансы, что все получится?

О.Н.: Эффективность процедуры ЭКО составляет 40-45%. И если яйцеклетка заморожена в фертильном, молодом возрасте, когда ее качество выше, шансы еще больше.

Вопрос от читателя: Почему после ЭКО часто рождаются двойни и тройни?

О.Н.: Если женщина планирует одного ребенка, то и переносится ей один эмбрион. Но существуют моменты, когда после переноса эмбрион может раздробиться. Тогда получается многоплодная беременность. Эмбриологические лаборатории становятся современнее — все идет к тому, чтобы этого избежать.

Л.А.: Что продуктивнее — заморозить яйцеклетку или эмбрион?

О.Н.: Более эффективной считается заморозка эмбриона, так как это многоклеточный организм, и если вдруг не разморозилась одна клеточка, на его качество это не повлияет.

Л.А.: Можно ли провести процедуру по ОМС?

О.Н.: В ЭКО-клинике «Источник» проводятся как коммерческие процедуры, так и программы по полису ОМС. Криоконсервация биологического материала — это коммерческая программа. А ЭКО с оплодотворением и переносом эмбриона можно сделать по полису ОМС. Причем без разницы из какого вы региона, мы можем проводить процедуры не только для жителей Челябинска и Челябинской области.

По полису ОМС у нас проходят ЭКО 80% пациентов. Проблема бесплодия актуальна, и государство берет на себя поддержку этого метода лечения.

Л.А.: На какой бюджет нужно рассчитывать, если процедуры проходят не по полису ОМС?

О.Н.: Криоконсервация яйцеклеток стоит в районе 80 тыс. рублей. Сюда входит и стимуляция яйцеклеток, включая лекарственные препараты, пункция и сама криоконсервация. ЭКО обойдется в среднем 150 тыс. рублей.

Л.А.: Как попасть в программу ОМС?

О.Н.: Прежде чем получить направление на ЭКО, женщина должна пройти обследование у репродуктолога, который поставит диагноз «бесплодие». Далее она подписывает информированное согласие и указывает клинику, где хотела бы пройти лечение (да, на свой выбор). Врач-специалист заполняет электронную выписку, куда вносятся все результаты обследований и обосновывается необходимость применения этого метода лечения. Документы отправляют на комиссию в Минздрав, которая проводится два раза в неделю. Их рассматривают и выдают направление на ЭКО. По такому направлению процедуру нужно провести в течение трех месяцев.

Л.А.: Есть ли очереди в ЭКО-клинике «Источник»?

О.Н.: В нашей клинике такого понятия нет. ЭКО проводится по готовности женщины.

Узнать подробнее о криоконсервации и ЭКО, познакомиться с врачами, можно на Дне открытых дверей в ЭКО-клинике «Источник» 5 февраля. Уролог, андролог, репродуктолог, психотерапевт — именно с те специалисты, с которыми пациенты работают в процессе лечения бесплодия. Они проведут бесплатную консультацию и экскурсию по клинике. Будет проведена беспроигрышная лотерея, главный приз в которой — бесплатный цикл ЭКО!

Все вопросы об ЭКО в клинике «Источник» можно задать по телефону: (351) 77-88-910.

г. Челябинск, улица Чичерина, 36В.

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