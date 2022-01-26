В СИЗО-2 Магнитогорска нашли мертвым мужчину

Мужчина находился в камере один. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Магнитогорске в СИЗО №2 нашли мертвым 42-летнего мужчину. Факт произошедшего «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

— К месту происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. В учреждении по факту смерти обвиняемого проводится проверка. Предварительная причина смерти мужчины – суицид, — прокомментировали в ведомстве.

В СУ СКР по Челябинской области заявили, что сейчас проводится доследственная проверка.

— Мужчина находился в камере один. Сейчас нет оснований говорить, что смерть носит криминальный характер, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным КП-Челябинск, погибший находился в СИЗО по обвинению в сексуальном насилии.

В декабре прошлого года в челябинском СИЗО №1 сокамерник убил подследственного — бездомного, задержанного за нападение на восьмилетнюю девочку в подъезде жилого дома. Первой версией произошедшего был суицид, но затем на теле погибшего заметили следы удушья.

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