«В прокате закончились коньки»: в День студента на лед «Уральской молнии» вышло рекордное количество посетителей

Попасть на каток хотели больше 500 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ажиотажу в День студента ледовый каток в центре города, кажется, был не готов. Администрация Курчатовского района забронировала арену, чтобы студенты отметили праздник вместе с одногруппниками. Столько людей на льду «Уральской молнии» не было давно.

Очередь за билетами на прокат оканчивалась на улице. И это при том, что возле касс вмещается больше 200 человек. Запыхавшиеся студенты явно торопились на сеанс массового катания. В этот день студенты платили только за прокат — вход для них был бесплатный.

— Давайте быстрее там! — подгонял кто-то в очереди.

— Да не спеши, успеем покататься — впереди два часа, — отвечали в толпе.

Те, кто пришел раньше и успел переодеться, уже стояли во второй очереди — перед дверью на сам каток. Выходить на лед раньше 19:00 не разрешалось: специалисты заканчивали полировать лед. Как только на электронном табло загорелись два нуля, двери открыли и несколько полозьев нетерпеливо заскользили по свежему покрытию.

Эта милая пара приковала к себе немало взглядов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буквально за 10 минут каток в «Уральской молнии» стал похож на муравейник. Еще бы! На лед вышло больше 500 человек: это студенты техникумов, колледжей и вузов, но только проживающие в Курчатовском районе.

— Сегодня у нас рекордное количество участников — даже больше, чем задумано: в прокате закончились коньки, — объяснила замначальника отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Первый раз аналогичное мероприятие проводили в 2020-м году. Но из-за разбушевавшейся пандемии в 2021-м его пришлось отменить.

Чтобы в течение двух часов студенты не заскучали, на всю громкость включили топовую музыку, а также организовали развлекательную зону. Там установили фотобудку и разыгрывали призы.

Этого катания студенты ждали два года, потому что в 2021-м провести его не удалось из-за разбушевавшейся пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы сделали интересные принты на футболках и кружках, которые ребята смогут носить и в повседневной жизни. На футболках это цитата великих студентов «За ночь успею!», а на браслетах надпись «Студентам горы по колено», — показала призы замначальника отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района.

В числе конкурсов была викторина по Курчатовскому району. В Администрации сделали ее специально, чтобы жители узнали что-то новое и проверили свою осведомленность. Студентам предстояло вспомнить, кто является Главой района, численность населения в районе, какой остановки общественного транспорта у них не существует. Так пролетели два часа.

— Мы постоянно собираемся большой компанией, но на каток вместе еще не ходили. Не думали, что будет так прикольно: и в догонялки поиграли, и показали, кто как умеет кататься на коньках, — поделилась Ирина, студентка юридического колледжа. — Жаль только, что завтра с утра на учебу, хочется еще остаться.