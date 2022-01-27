Двух магнитогорцев задержали за ложные сообщения о минировании

Поиском лжеминеров занимались сразу несколько силовых структур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух жителей Магнитогорска задержали по подозрению в заведомо ложных сообщениях о терактах. В отношении горожан возбудили уголовные дела.

Лжеминеров отыскали совместными усилиями ФСБ, полиции и Росгвардии.

В пресс-службе регионального управления ФСБ рассказали, что анонимные «предупреждения» о минировании объектов социальной инфраструктуры магнитогорцы оставляли из хулиганских побуждений.

Теперь шутникам грозит штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, социальные учреждения Челябинской области в январе подверглись атакам лжеминеров. Из-за сообщений о якобы заложенных бомбах отменяли занятия во всех челябинских школах, эвакуировали детей в Магнитогорске и сотрудников мэрии в Челябинске. Экстренные проверки проводили также в больницах.

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