Первые заявления генерал-лейтенанта Михаила Скокова на посту начальника ГУ МВД России по Челябинской области

Михаил скоков ответил на вопросы челябинских журналистов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 27 января, генерал-лейтенант Михаил Скоков провел свою первую встречу с журналистами в должности начальника ГУ МВД России по Челябинской области. Он поделился впечатлениями от увиденного в регионе, рассказал о своих планах и о том, как будет повышать доверие граждан и бороться с коррупцией. Публикуем главное.

С чем приходится работать после предыдущего начальника:

— Если коротко, то результаты 2021 года удовлетворительны. Но есть и недостатки, на которых мы заострили внимание. Моя задача — все эффективное и доброе, что было до меня, однозначно продолжить и приумножить. Один из основных критериев оценки — это доверие населения. К сожалению, сегодня не могу порадовать этим. Судя по опросу, по итогам прошлого года мы на 75 месте по доверию населения и на 80 месте по эффективности среди всех регионов. Это говорит о том, что где-то мы не дорабатываем.

Как будут повышать доверие населения:

— Первое, на что я обратил внимание — это меры реагирования. Они были, мягко говоря, недопустимы. Я начал требовать, чтобы в течение трех минут сотрудники реагировали на вызовы и выезжали. Больше трех минут — сразу служебная проверка. Это контролируется каждый день лично мной. Также отслеживается время в пути на место происшествия. Сбор информации тоже держится на контроле, как и принятие решения. Другие проблемы мы также видим и постараемся их устранить.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему не раскрываются телефонные мошенничества:

— Сложность в том, что многие мошенники находятся вне зоны нашего контроля и вне границ РФ. К тому же, сейчас есть технологии, которые помогают скрыть личность мошенника, и его сложно установить. На территории России устанавливаем, но это тоже сложно. Работаем с провайдерами, банками. Раскрываемость подобных дел — около 20%, чего недостаточно, конечно. Я вижу один выход — это профилактическая работа с населением. Мы провели опрос жителей, которые стали жертвами, и большая часть из них даже не знала о таких мошенниках.

Про сообщения о минировании, которые поступают в Челябинскую область четвертый день подряд:

— Вопрос очень сложный. Мы устанавливаем, что сигналы в основном идут из-за границы. И нам очень сложно достучаться до тех коллег, чтобы нам оказывали помощь — к сожалению, не все откликаются. Мы реагируем на любой сигнал о минировании, потому что мы вынуждены и обязаны выполнять задачи так, чтобы обезопасить население. Да, это создает напряжение в обществе и неудобства.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Про коррупцию. Почему нет громких задержаний коррупционеров в последнее время:

— Когда я пришел в Челябинскую область, сразу поинтересовался: у нас что, нет коррупционеров? Мне сказали, что если результатов нет, значит, нет. Но я сказал, что это, наверняка, недоработка. В прошлом году выявление коррупционных преступлений снизилось на 36%. Что касается коррупции внутри МВД, будем повышать дисциплину — сегодня она оставляет желать лучшего. Принимаются жесткие меры, коррумпированные сотрудники увольняются и несут наказания. Во всем нужен контроль.

Про кадровые перестановки:

— Я буду стараться создавать комфортные условия для работы личного состава, но вместе с тем есть требования, которые мы обязаны выполнять. Если руководитель неэффективен, я постараюсь его убедить, что нужно поработать над собой и повысить требования к себе. Если человек не поймет, мы постараемся его еще раз убедить. Ну, а если и после этого не поймет, я посчитаю, что человек не справляется с большим объемом работы. Перестановки будут, я так думаю, но я искренне хочу сохранить коллектив. Не хочу создавать напряжение, но нужно качественно выполнять работу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему в полиции нехватка личного состава:

— Около 6% личного состава в Челябинской области неукомплектовано. Наш регион непривлекателен по части зарплаты. Если говорить о прошлых местах моей работы, то там нет проблем с недокомплектом, потому что в тех регионах работа полицейского считается достойной, и зарплаты всех устраивают. В Челябинской области некоторым сотрудникам платят 23 тыс. рублей — это недостойно. Хотим добиться повышения до 30 тыс. минимум, хотя, этого тоже мало.

Про казачество в регионе:

— Я поставил задачу, что сегодня нужно максимально задействовать все общество, в том числе и казачество, которое будет помогать полиции обеспечивать порядок. Объясняю: я увидел, что личного состава недостаточно для предотвращения преступлений. У нас солидный рост преступности — по количеству эпизодов мы занимаем четвертое место в РФ. Нужно принимать меры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Про видео, где Михаил Скоков танцует аланский танец, которое разлетелось по соцсетям:

— Это было закрытое мероприятие, на котором коллектив попросил исполнить танец. Отказаться по-мужски было неприлично. С учетом глубокого уважения я постарался показать свои танцевальные способности. Я не танцор, я просто видел, как это танцуют, и постарался воспроизвести. Это мой первый и, наверное, крайний танец. Перед этим попросили никого не снимать. Если бы я сегодня знал, что это выложат в соцсети, я себе такое никогда бы не позволил. Потому что считаю, что для руководителя такого уровня это непозволительно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, Михаила Скокова назначили начальником ГУ МВД России по Челябинской области 10 января. До этого на службе он провел 32 года, а последние пять лет возглавлял управление в Северной Осетии.

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