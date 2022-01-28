Солнечные батареи на школе и таун-хаусы вместо высоток: за три года в Карабаше возведут уникальный район

В первый дом уже заселяются жители. Фото: Рендеры проекта/Валерий Звонарев

В Карабаше презентовали программу развития города до 2025 года. Амбициозный проект получил название «Новый Карабаш» и будет реализован в рекордные сроки — за три года. За это короткое время в моногороде появятся жилой район на 2200 квартир, школа, сопоставимая с челябинской по размерам, на 1300 мест, детский сад и больница. Есть и много других фишек.

Программу развития города подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Компания вкладывается в строительство, РМК инвестирует 11,5 миллиардов рублей. Области предстоит обеспечить инфраструктуру, привлечь в школу и больницу профессионалов. Проект поддержал уральский полпред Владимир Якушев.

Алексей Текслер, Игорь Алтушкин и Владимир Якушев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«УВИДИМ МАЛЕНЬКУЮ ШВЕЙЦАРИЮ»

Первая очередь района «Новый Карабаш» уже построена. Это трехэтажный монолитный дом. Первые жители получили ключи и готовы заехать.

— Это пилотный проект, поэтому проходил процедуру общественного одобрения, — рассказывает представитель компании-застройщика Алексей Байда. — Подобного строительства в Карабаше не было. Вся архитектура еще советских времен, это панельные дома. Основная фишка «Нового Карабаша» — рельеф. Скоро мы увидим здесь маленькую Швейцарию. Местность гористая, мы не будем нарушать ландшафт, а будем подстраиваться, применяя специальную технологию. Все это будет обыграно парком.

Это первый дом микрорайона "Новый Карабаш". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Застройщик Алексей Байда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помимо красивого ландшафта и вида на горы дома отличаются безопасными дворами без машин. В подъездах есть два выхода: на дорогу и во двор. Таким образом, житель оставляет машину на специальной парковке и заходит домой, не заезжая во двор, не трогая газоны и детскую площадку.

В такой двор не могут заехать машины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Микрорайон "Новый Карабаш" построят к 2025 году. Рендеры проекта.

Дома построят по специальной технологии, чтобы сохранить горный рельеф. Рендеры проекта.

Рендеры проекта.

ШКОЛА НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Школа в районе «Новый Карабаш» заслуживает отдельного внимания. Это будет огромный для небольшого города комплекс на 1300 учеников. Но главное — это не здание, а возможности для обучения и экспериментов, которые появятся с введением комплекса. Оборудование на крыше будет собирать солнечную энергию и дождевую воду, далее ресурсы применят для освещения здания и полива газонов и насаждений. Предусмотрен блок для любителей компьютерных технологий: мастерcкие с 3D-принтерами и IT-полигон. Творческим детям понравится арт-мастерская с выставочными зонами, медиалаборатория, театр и телестудия. Несколько спортивных залов позволят проводить время в школе, не бегая по секциям в разных концах города. А чтобы школа стала любимым местом времяпровождения, откроют кафе, коворкинги, библиотеку, музыкальную площадку.

Строительство начнется уже в этом году.

Школа с солнечными батареями на крыше. Рендеры проекта.

Проект школы на 1300 мест. Рендеры проекта.

Построят в районе «Новый Карабаш» и детский сад на 200 мест, где у каждой группы будет свой выход на улицу. Сад оснастят оборудованием для занятий творчеством и робототехникой. Таким образом, проблема с дошкольными учреждениями в Карабаше будет решена. За время частного и государственного партнерства были реконструированы детские сады № 1, 9 и 11. По сути от советских построек остались одни стены. Заменили коммуникации, кровлю, отопительную систему, поменяли внутреннюю и внешнюю отделку.

Проект детского сад со стадионом. Рендеры проекта.

Проект детского сада на 200 мест. Рендеры проекта.

Появится в жилом комплексе новая городская больница. Все будет под рукой: детская и взрослая поликлиники, стоматология, узкие специалисты.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ: КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ И МЕТАЛЛУРГИ

Металлурги Карабаша и 43 сотрудника бюджетной сферы пребывают в состоянии шока. То, что к первой премии «Народное признание и любовь» прилагаются ключи от квартиры в новом ЖК «Медный», в секрете держали до последнего.

— Награда для меня как снег на голову, — говорит под впечатлением победитель премии металлург Николай Земляк. — С женой тут проезжали, когда стройка началась, она говорит: «Хочу здесь жить». Как загадала!

Николай Николаевич проработал 23 года на «Карабашмеди» погрузчиком. Земляк родился и вырос в Карабаше, на предприятие пришел в 1999 году. Пережил вместе с заводом и его сотрудниками самые непростые кризисные годы.

Больше всего металлурга Николая Земляка радует большая веранда с выходом с балкона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Когда в 99-м году устроился, завод весь в грязи был, вообще не проехать, — вспоминает металлург. — А сейчас там как в городе: асфальт, цветы растут. Да и город меняется. Дома есть изношенные, хоть кино про войну снимай, все убрали рекультивировали. Сейчас вот озеро чистят, спортклуб открыли, молодежи теперь есть чем заняться. Сын у меня в Миассе живет, теперь и дорогу делают.

Вместе с металлургами награды получили учителя, воспитатели, врачи.

Фельдшер Марина Кожевникова работает в поликлинике Карабаша терапевтом. Для небольшого города, где специалистов не хватает, это норма. В анкетах пациенты написали, что Марина Иосифовна никогда не отказывает в помощи, даже если рабочий день закончен.

— На днях пациентка позвонила в три часа ночи, испугалась высокой температуры, — рассказывает Марина Кожевникова. — Город маленький, всех пациентов знаю лично. Кто-то быстро решает проблему и уходит, но бабулечкам моим надо больше времени, важно поговорить.

— Сейчас много мессенджеров, используете их в работе?

— Не люблю их, по телефону хотя бы можно услышать, как человек себя чувствует, тяжелое ли дыхание. Хотя это, конечно, не заменяет прием. Раньше на прием отводилось три часа, сейчас из-за пандемии — 6 часов, а еще на вызовы надо ходить.

С двумя детьми фельдшер Марина Кожевникова заселится в трехкомнатную квартиру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У народного терапевта Марины Кожевниковой двое детей. Квартирный вопрос она решила материнским капиталом и ипотекой, купив небольшую «двушку». Теперь у нее трехкомнатная квартира в 70 квадратов и большая терраса. Но главное — недалеко будет построена новая больница.

Проект Благотворительного фонда РМК получился удивительным для всех. Для начала люди в торговом центре, в школах, поликлиниках заполняли анкеты, в которых называли самого достойного на получение премии и объясняли выбор. Торжественная церемония прошла в зале ТРЦ «Медь». Награду вручали полпред на Урале Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

— То, что происходит сегодня в Карабаше, — это интересное событие не только с точки зрения изменения лица города, — отметил, вручая награды, полпред Владимир Якушев. — Важно, что владельцы производства заинтересованы в том, чтобы не только сотрудники предприятия чувствовали себя комфортно, но и все жители ощущали все новшества, которые принес XXI век. Мы получили мощнейший синергетический эффект, когда бизнес, все уровни власти и жители заинтересованы в том, чтобы поменять вокруг себя жизнь.

Губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин общаются с получившим ключи карабашцем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин поздравляет победителей премии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О квартире в подарок победителям сказали в последний момент. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Квартиры вместе с первыми жильцами осмотрел губернатор Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители из окна будут любоваться на горы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РЕМОНТ ДОРОГИ И НОВЫЙ ВОДОПРОВОД

Невозможно построить красивые здания, но не обеспечить людей водой, хорошей дорогой. На этом этапе подключится правительство Челябинской области. Регулярные вложения в инфраструктуру со стороны владельцев «Карабашмеди» стали поводом говорить о серьезных вливаниях со стороны областного бюджета.

— Все решения уже приняты, — рассказал о планах губернатор Алексей Текслер. — Мы полностью обновим коммунальную инфраструктуру. Будет построен новый водозабор, линии водоснабжения, проведем канализацию, заменим все действующие системы. Дорога Миасс — Карабаш — Кыштым проходит через город, кто проезжает через Карабаш, оценивает развитие города по этой дороге, несмотря на то, что много сделано. Поэтому мы за полтора года отстроим новые дороги, поменяем всю инженерную инфраструктуру.

Вкладывается регион и в строительство социальных объектов. Полтора года дается на возведение и оснащение нового Дворца культуры с концертным залом. Продолжится переселение из ветхо-аварийных домов. В 2021 году в комфортные условия переехали 90 семей. В 2022 году для расселения будет построен 5-этажный дом. Также в этом году начнется реконструкция колледжа. Помимо обновления здания в учреждении появятся новые специальности. Соглашение о подготовке уже подписано с РМК.

Рендеры проекта.

Рендеры проекта.