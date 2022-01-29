В Южноуральске Челябинской области организовали мемориал в память погибшего на пожаре четырехлетнего мальчика

Мемориал устроили у дома погибшего мальчика. Фото: "Подслушано Южноуральск"/vk.com

Цветы, игрушки, свечи и трогательная фотография с черным уголком. Южноуральск до сих пор скорбит по 4-летнему мальчику, который погиб в пожаре 27 января. У дома организовали мемориал, куда местные жители приходят, чтобы почтить память малыша. Его семимесячная сестренка, которую мама успела вынести из охваченного огнем и дымом дома, сейчас в больнице. Жители Южноуральска не забывают и о ней: приносят подгузники, смеси, одежду.

— Весь город плакал. Мне 30 лет, я взрослый, состоявшийся мужик. И я плакал, — пишет в группе «Подслушано Южноуральск» Кирилл, призывая помочь малышке, которая в больнице. — Много будет еще слез и ветвей этой всей истории. Кого бы мы с вами не осуждали и не винили — безответственную мать, оставившую в очередной раз детей без присмотра, органы опеки, тянувшие время или соседей, видевших все это, мальчика это не вернет. Но мы с вами еще можем помочь оставшимся в живых детям.

Мама погибшего мальчика уверяет, что пыталась его спасти, но не смогла. Фото: скрин видео "Известия"/vk.com

А вот с мамой, которая в одиночку воспитывала детей, особо не церемонятся — в соцсетях очень много сообщений-обвинений в ее адрес и адрес сотрудников соцзащиты. Но давайте вспомним о самой трагедии.

27 января, в четверг, случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. Еще до приезда огнеборцев из дома выбежали жители — 13 взрослых и один ребенок. Мама погибшего мальчика успела вынести только маленькую дочку, а 4-летний сын остался в квартире. Позже его тело нашли сотрудники МЧС. На видео, которые снимали очевидцы заметно, как женщина мечется возле дверей — бегает от окна к двери, но войти в дом не может из-за сильного дыма. Позже, комментируя журналистам «Известий» ситуацию, она расскажет, что пыталась залезть в окно, исцарапала ноги, но забраться не смогла. Женщина довольно эмоционально заявила, что сотрудники долго не тушили огонь, и никто не пытался зайти вовнутрь.

— Легче на меня свалить, чем разбираться! А почему вы этого не сделали? А почему мой ребенок умер? Я хочу задать этот вопрос. А почему мчсники полчаса не могли развернуть свою всю эту [ненормативная лексика]. Почему они его после пожара нашли? Даже не искали его, когда я говорила, что там еще один ребенок есть? Вот так и передайте всей стране, прежде чем меня обвинять, — говорит женщина. — Я искала! Да, я понимаю, что я должна была детей вытащить в первую очередь, а сама должна была сгореть. Я все понимаю! Я что смогла, сделала, обратно зайти не могла!

Она рассказала, что все время разговаривала с ребенком, который был завернут в одеяло и спрятался на диване. А сейчас, она уверяет, что вообще ее обвиняют в поджоге. Сама же женщина в интервью LIFE рассказала, что причина — в халатности соцслужб, которым она не раз сообщала о плохом состоянии проводки. В интервью она также рассказала, что была беременна, и из-за пожара у нее случился выкидыш:

— Я что смогла — сделала. У меня вон волосы обгорели, рука, к вашему сведению!

Что стало причиной пожара - выясняют следователи. ФОто: МЧС по Челябинской области

Общественность сразу же после трагедии действительно обрушила поток негодования на женщину. Особенно, когда стало известно, что погибший мальчик — это тот же ребенок, которого в июле того года нашли спящим на обочине дороги. После того случая малыша, кстати, забирали органы опеки, но потом вернули домой. У женщины есть еще старшая дочь, которая, по некоторым данным, живет с бабушкой, и грудной ребенок — девочка, которую спасли на пожаре.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, женщина не злоупотребляет алкоголем (как может показаться, так как на видео у нее фингал под глазом и взъерошенные волосы, - прим. автора), но у нее есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции. Как добавила детский омбудсмен, после того нашумевшего случая соцработники регулярно приходили к матери и сыну, они в том числе проверяли исправность и безопасность электроприборов в квартире.

Летом мальчика нашли спящим на обочине дороги. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»/vk.com

Но так как состояние матери не улучшилось, детей у нее решили забрать. Иск об ограничении в родительских правах подали в суд 16 октября 2021 года. Суд назначил медицинскую экспертизу, но решение по иску принять не успел.

Сейчас сотрудники СК расследуют сразу два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности, выясняя, что стало причиной пожара, и о халатности в отношении соцработников. Расследование взял на особый контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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