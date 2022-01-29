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Происшествия29 января 2022 12:03

В страшном ДТП с фурой под Пермью погиб 23-летний челябинец: «Он только неделю назад сдал на права»

Молодой человек возвращался домой
Авторы (2):
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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От удара у легковушки вмяло двигатель в салон. Фото: группа ВК 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья.

От удара у легковушки вмяло двигатель в салон. Фото: группа ВК 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья.

23-летний челябинец вчера вечером погиб в страшной аварии с фурой на трассе Пермь-Екатеринбург. Молодой человек, который буквально неделю назад получил права, возвращался из Перми в Челябинск. Об этом «Комсомольской правде-Челябинск» рассказал его знакомый.

— Он около недели назад сдал экзамен по вождению, получил права. Работал в строительном магазине продавцом-консультантом. На днях поехал в Пермь, возвращался сегодня ночью, вылетел на встречку прямо под грузовик, — рассказал знакомый погибшего.

Авария случилась 28 января около 22:30 на 117 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Машина, в которой за рулем находился челябинец, столкнулась с грузовой фурой. На фото видны последствия лобового столкновения — перед легковушки от удара смялся до такой степени, что двигатель оказался внутри салона, сообщает КП-Пермь.

Редакция КП-Челябинск приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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