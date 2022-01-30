Где посмотреть фильм «Аркаим. Колесница времени»: от кинотеатров до скольких ДК

Посмотреть фильм «Аркаим. Колесница времени» можно будет в 59 городах и селах региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области смогут посмотреть новый фильм «Аркаим. Колесница времени». Показы организованы на более чем 60 площадках среди которых есть даже сельские клубы.

Челябинск: киноцентры «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ,16), «Знамя» (ул. Кирова, 112) и парк Гагарина (ул. Комунны, 100 стр.6).

Златоуст: кинотеатр «Космос» (пр. Гагарина, 4 линия, 8)

Озерск: кинотеатр «Мир» (ул. Свердлова, 42), ДК «Октябрь» (пр. Карла Маркса, 30).

Миасское: Дом Культуры Красноармейского муниципального района (ул. Пионера, 30)

Межозерный: Кинозал «Меридиан» (ул. Спортивная, 9)

Куса: Киноцентр им С.А.Герасимова (ул.Михаила Бубнова, 4)

Катав-Ивановск: ЦД «Октябрь» (ул. Степана Разина, 43)

Увельский: Киноклуб «Мир» (ул. Советская, 33а)

Южноуральск: Городской Дом КИНО (ул. Мира, 36)

Аргаяш: Аргаяш Cinema (ул. Ленина, 3)

Ишалино: СДК «Краснооктябрьский» (ул. Школьная, 30-1)

Троицк: Кинозал «Энергетик» (ул. Энергетиков, 26)

Пласт: ДК «Октябрь» (ул. Октябрьская, 43)

Демарино: ДК «Прометей» (ул. Центральная, 9)

Верхняя Кабанка: «Межпоселенческая централизованная клубная система (ул. Библиотечная, 1)

Степное: «Межпоселенческая централизованная клубная система» (ул. 50 лет Октября, 31)

Борисовка: Дом культуры (ул. Центральная, 15)

Кочкарь: «Межпоселенческая централизованная клубная система» (ул. Библиотечная, 1)

Карталы: ДК «40 лет Октября» (ул. Железнодорожная, д.16)

Еткуль: районный Дом культуры» (ул. Ленина, 37)

Новобатурино: Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» (ул. Центральная, 1)

Каратабан: Централизованная клубная система Каратабанского сельского поселения (ул. Набережная, 27-б)

Cелезян: Централизованная клубная система Селезянского сельского поселения (ул. Советская, 5)

Долговка: Долговский сельский клуб (ул. Новая, 4)

Коелга: Централизованная библиотечно-клубная система Коелгинского сельского поселения (ул. Чапаева, 9)

Погорелка: Погорельский сельский клуб (ул. Береговая, 31)

Писклово: Централизованная клубная система Пискловского сельского поселения (ул. Колхозная, 4)

Шибаево: Шибаевский сельский клуб (ул. Победы, 36)

Карабаш: Детская школа искусств (ул. Металлургов, 13а), Клуб воинской части (Военный городок, ул. Клубная,1), ДЦ «Сфера» (ул. Металлургов 15/1)

Трехгорный: досуговый центр «Утес» (ул. Карла-Маркса, 30А)

Златоуст: Парк культуры и отдыха «Молодежный» (ул. 50-летия Октября, 1а).

Уйское: ДК «Колос» (ул. Ленина, 22а, пом.1)

Коркино: Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» (пр-кт Горняков, 12)

Нязепетровск: Районный Дом культуры (ул. Свердлова, 1)

Еманжелинск: Кинотеатр им. Н. Мерзликина (ул. Чкалова, 2а)

Рощино: Рощинский ДК (ул. Ленина, 9)

Саккулово: СДК (ул. Центральная, 6а)

Мирный (Сосновский р-н): ДК (ул. Ленина, 17а)

Долгодеревенское: Районный ДК (ул. Свердловская, 15)

Есаульский: ДК (ул. Трактористов, 6)

Султаева: Султаевский СК «МСКО» (ул. Школьная, 8)

Кременкуль: Кременкульский (ул. Ленина, 3а)

Трубный: Трубненский СДК (ул. Центральная, 14)

Солнечный: Солнечный СДК (ул. Гагарина, 19)

Архангельское: Архангельский СК (ул. Центральная, 66)

Полетаево: Полетаевский ДК (ул. Полетаевская, 48).

Ясные Поляны: Яснополянский ДК (ул. Ленина д.47)

Песчаное: Песчанский сельский ДК (ул. Советская, 15)

Ключевка: Ключевский ДК (ул. Свердлова, 8)

Травянка: Травянский сельский клуб (ул. Луговая, 41)

Родники: ДК «Родник» (ул. Просвещения, 13)

Кадымцево: МКУ «Культура» (ул. Рабочая, 22)

Бакал: Дворец культуры горняков (ул.Ленина, 9), Клуб детского творчества (ул. Пугачева, 4), клуб пос. Рудничный (ул. Советская)

Верхний Уфалей: Центр искусств «ТЕАТР+КИНО (ул. Ленина, 157а)

Усть-Катав: Парк ГДК им.Т.Я.Белоконева (ул. Комсомольская, 38)

Снежинск: Снежинский городской музей (пр. Мира, 22)

Кыштым: Развлекательный комплекс «Октябрь» (ул. Республики, 1)

Чесма: Центральный дом культуры (ул. Ленина, 67)

Карсы: ДК Карсы (пер. переулок Кооперативный, 9а)

Иван Семьян очень живо и увлекательного рассказал Ирине Текслер о работе археологов, и она решила — надо помочь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Аркаим давно стал брендом Челябинской области. Но что скрывается за красивым названием и сувениркой с картинкой круглого города? Дать четкий ответ порой не могут сами южноуральцы. Для одних Аркаим — некое место силы, встреч с единомышленниками, для других — малопонятная территория с археологическими находками. Для того чтобы понять их, пожалуй, надо снова изучить ленту времени, особенности бронзового века и прочитать ни один научный труд, отделяя мифологический бред от авторитетных источников.

— Этот фильм мы обозначили как научно-популярный, чтобы показать широкой аудитории. Ведь для ученых многое уже понятно, и без эксперимента. Аркаим расположен довольно далеко, к нему ведет не такая удобная дорога и было плохое понимание истоков и наследия. Задача фильма — возрождение интереса к истории и археологии. Не нужно ехать в Месопотамию и искать корни, потому что они здесь. Аркаим — это больше чем бренд. К счастью, нам не надо, как другим регионам, придумывать мифы, чтобы привлечь внимание, у нас есть реальные интересные факты, — отметила на презентации учредитель фонда 2020 Ирина Текслер, которая и стала инициатором съемки картины.

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