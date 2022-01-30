Уже 557 случаев COVID-19 за сутки: когда челябинских школьников переведут на дистант

На этой неделе началась вакцинация школьников «Спутником-М» Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Южном Урале резко выросло число школьников, больных коронавирусом. Если в начале недели было 99 новых заболевших, то сегодня сообщили о 557 выявленных случаях — и это только цифры по детям!

Но пока переводить все школы на дистанционное обучение не планируется – эпидпорог в 20% не превышен. Об этом сообщила журналисту КП-Челябинск первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Классы и школы переходят на дистант в индивидуальном порядке.

— Мы следим за ситуацией. Если заболел ученик, переходит на дистант весь класс, — прокомментировала первый заместитель главы региона.

Она также отметила, что ситуация по области неоднородная: в крупных городах, где концентрация людей выше, болеют больше, тем временем в селах — меньше. Как уточнила Ирина Гехт, более 90% заболевших школьников лечатся дома.

Напомним, в Челябинск на этой неделе привезли первые 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник-м», разработанной специально для подростков. Прививать ей будут детей 12-17 лет. Ранее в региональном минздраве пояснили, что вакцинация будет исключительно добровольной, школьникам начнут делать прививки только с письменного согласия родителей.

Наш журналист побывал на вакцинации в школе №15. Что говорят дети и их родитель, — в нашем репортаже.

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