В Челябинске бум заболеваемости суставов челюсти: «Скрытых патологий все больше»

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала стоматолог-ортопед клиники «Скиф», специалист по расстройствам височно-нижнечелюстного сустава и болям в челюстно–лицевой области Екатерина Воронина.

Головные боли, потеря зрения, бруксизм, неправильный прикус, мышечный спазм — есть масса последствий от травм и проблем в челюстно-лицевой области. Может ли запущенный кариес повредить кость и почему в Челябинске бум таких заболеваний — в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала стоматолог-ортопед клиники «Скиф», специалист по расстройствам височно-нижнечелюстного сустава и болям в челюстно-лицевой области Екатерина Воронина. Ведущие эфира Лидия Андреева и Станислав Гладков.

С.Г.: Может ли кариес привести к поражению кости?

Е.В.: Лечение одного зуба может привести к различным ситуациям. К примеру, в нашей практике есть случай, когда 30-летняя девушка пролечила зуб, поставила стоматологическую вкладку, и у нее начались головные боли, снижение зрения. Нам удалось более-менее стабилизировать состояние, потом провели рациональное протезирование. Проблема у девушки была ранее, лечение — керамическая вкладка — стала спусковым механизмом, который вытолкнул проблему, требующую лечения и полноценной реабилитации.

Л.А.: А причиной стал доступ инфекции или неправильно подобранное лечение?

Е.В.: Это не проблема воспаления или кариеса. Причина в жесткости материала, который используется в стоматологии. Керамическая вкладка по жесткости как кафельная плитка. И если изначально в проблемную зону установить такую конструкцию, пациент не может к ней адаптироваться, и возникают подобные ситуации. В данном случае вкладка активизировала бруксизм (зубовный скрежет, — прим. автора). А снижение зрения началось от мышечного спазма, который идет с уровня жевательных мышц, шеи.

С.Г.: Есть ли проблемы с суставами, которые изначально даже не видны? Или их можно сразу заметить?

Е.В.: По статистике, пациентов с проблемами стало значительно больше. Еще 10-15 лет назад стоматологи не видели такого бума заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. Тяжесть постоянно растет. Появляется неврологическая симптоматика, когда требуется привлечение неврологов, психологов. Очень много скрытой патологии, и специалистам необходимо отдифференцировать, выяснить, есть она или нет. Бывают случаи вплоть до глобальных стоматологических лечений, большого протезирования или ортодонтического лечения, чтобы не спровоцировать патологию в процессе лечения.

Вопрос от слушателя: У меня остеопороз. В качестве побочного симптома лекарства называют некроз челюсти. Несколько лет у меня киста в зубе, я пытаюсь зуб сохранить, подлечиваю. Может мне как-то скорректировать лечение?

Е.В.: Да, при лечении препаратами-бисфосфонатами действительно бывает остеонекроз. Удаление в таком случае зуба может спровоцировать осложнение вплоть до остеомиелита. Поэтому, конечно, нужно сохранять зуб. Если есть воспаление, то пролечить. Возможно под микроскопом. У нас в «Скифе» есть такие методы. И мы можем помочь сохранить зуб с кистой, если там нет перелома и горизонтальной трещины.

С.Г.: Отчего вообще возникают проблемы с суставами челюсти? Какие могут быть причины?

Е.В.: Причин достаточно много. В их числе заболевания шеи, которые мы выявляем у пациентов. Я даже пошла учиться на остеопатию, так как стоматологического лечения часто недостаточно. Потому как мы часто выявляем заболевания шеи после ДТП, операций, эмоциональных травм. Из недавних случаев — пришла женщина с очень сильным сжатием зубов. Проблема возникла после того, как она осенью потеряла маму. Пришла с паническими атаками, на антидепрессантах, настаивала на стоматологическом лечении — капы, протезирование и пр. Но делать этого нам было нельзя — в первую очередь мы ее вывели в другое эмоциональное состояние методами остеопатии в этот же прием. И все — она нормально открывает рот, сжатия нет. Точно также формируются определенные рецепторы, которые могут запускать эти мышечные спазмы. Но на самом деле ДТП, хлыстовые травмы могут запускать изменение положения черепа, нижней челюсти — все это будет приводить к мышечным спазмам. В 60% — это не стоматология.

Л.А.: Хлыстовую травму, кстати, довольно легко получить, даже не ломая ничего. Ехал в маршрутке, она резко затормозила или на кочке подкинуло. Мы как — шея поболела, и ты живешь дальше. А на самом деле оказывается, что там что-то сместилось и неплохо бы поставить это на место. А скажите, пожалуйста, прикус может как-то повлиять на то, как будут себя чувствовать суставы? Ведь, по идее, прикус формируется в детстве.

Е.В.: На самом деле, прикус меняется на протяжении жизни: мы теряем зубы, лечим их, протезируем. Если, к примеру, зуб потеряли — нижняя челюсть смещается назад. При установке имплантов пациенты часто пытаются сэкономить и не делают временные конструкции. В таких случаях приходится всегда переделывать, возвращаясь к этапу временных конструкций. Поскольку без них теряется высота и возникают проблемы с суставами.

С.Г.: А прикус можно исправить в любом возрасте? Раньше считалось, что только в юном возрасте.

Е.В.: Пациенты сегодня обращаются с протезированием в разном возрасте, и мы меняем прикус в том числе на брекетах. Это сложное лечение, поскольку когда мы меняем прикус, то меняем полностью картину жизни. Спрогнозировать, как человек адаптируется к этому непросто. К примеру, был случай, когда обратился в клинику мужчина 30 лет со стираемостью 4 мм, он сильно скрежетал зубами, готов был поменять прикус. Ставим капу, и в первую же ночь он ее ломает.

Л.А.: Давайте поговорим о вредных привычках, которые влияют на прикус. В детском возрасте — сосание пальца, пустышки. Во взрослом — закусывание губы, игра желваками. Как это все отражается на суставах?

Е.В.: Плохо однозначно. У детей формируется открытый, перекрестный прикус, который потом приходится достаточно долго лечить. Несмотря на то, что зубы молочные, все проблемы перейдут во взрослую жизнь. У взрослых привычка сжимать зубы в эмоциональные периоды чаще всего связана с компенсацией какой-то травмы. Организм выбирает эту вредную привычку, что компенсировать скрытые проявления другого заболевания. Грызть ручку или карандаш тоже плохо для суставов.

Л.А.: А ведь морковка тоже жесткая. Ее не вредно грызть?

Е.В.: Морковка хотя бы полезная (смеется). Она жесткая только первые несколько укусов, а карандаш всегда жесткий.

Л.А.: В детстве мне, например, всегда запрещали подпирать щеку кулаком, мол, челюсть уедет в бок. Так ли это?

Е.В.: Стимул к росту в этом направлении есть. Если смотреть по детям с точки зрения остеопатии, то часто они не могут сидеть ровно, без «подпорки» из-за каких-то причин. И, подставляя кулак, этим компенсируют проблемы. Это может быть, к примеру, слабая спина, которая «не держит». Я своих детей активно наблюдаю у остеопата, так как с рождения у малышей много травм от падений, которые также могут повлиять на положение тела и прикус.

С.Г.: Если ли какие-то рекомендованные упражнения для челюсти? Вроде как разминки для глаз.

Е.В.: Целенаправленно делать упражнения в обычной жизни не нужно. Достаточно беречь челюсть — не грызть леденцы и орехи в скорлупе. Это может стать причиной вывиха. И не рекомендую ставить рекорды по поеданию бургеров и больших яблок, то есть не открывать широко рот.

Л.А.: А правда, что можно зевнуть так, что потребуется помощь травматологов?

Е.В.: Бывает в том случае, если есть анатомические предпосылки у пациента.

С.Г.: А как быть с теми, кто скрежещет зубами?

Е.В.: На самом деле таких пациентов очень много. Это парафункция жевательных мышц, неврологическое заболевание. Это также следствие патологии, выход эмоций. С точки зрения остеопатии — мы пытаемся что-то компенсировать парафункцией. По тому примеру, что я приводила — у молодого человека в анамнезе и перелом позвоночника, и много других травм. И пока они не будут скомпенсированы у остеопата, кинезиолога, ортопеда, пациент так и будет скрежетать зубами. Но, безусловно, это вредно, так как идет перегрузка внутрисуставных структур, диска, связок, мышц. Некоторые пациенты с бруксизмом ломают вдоль зубы.

С.Г.: Скажите, пожалуйста, если поврежден челюстно-лицевой сустав, всегда ли это говорит о долгой реабилитации? И насколько это влияет на обычную жизнь?

Е.В.: Все зависит от конкретной ситуации. Есть пациенты с ограничением открывания рта 10-17 мм, то есть входит только чайная ложка. В таких ситуациях питание происходит через трубочку. Есть те, у кого челюсть открывается на 20-25 мм, им сложно кусать. Если состояние острое, то конечно это сильно влияет на качество жизни. В зависимости от случая лечение может занимать до нескольких лет. Но нужно помнить, что даже при хроническом состоянии слишком загружать себя стоматологией не совсем правильно.

Л.А.: А может ли из-за зубов и состояния челюсти болеть голова?

Е.В.: Головная боль, напряжение височной области и затылке могут быть связаны с прикусом. Как правило, все это наблюдается с той стороны, где не хватает высоты, потеряны зубы. У многих пациентов наблюдается даже потеря зрения на этой стороне, где удален зуб.

С.Г.: Расскажите, как клиника «Скиф» может помочь в сложных случаях?

Е.В.: Буквально недавно у нас была пациентка, которой поставили коронку. А она говорит — прикус не мой. Обращалась в разные клиники, в итоге нам удалось одной коронкой и парой пломб исправить ситуацию. Так, что ей не потребовалась хирургия и долгое лечение.

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