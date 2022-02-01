Volkswagen Teramont в автоцентре «Гольфстрим»

Фото: автоцентр "Гольфстрим"

Volkswagen Teramont самая большая модель в линейке Volkswagen:

– отличная динамика и управляемость, – передовые технологии и интеллектуальная безопасность, – бензиновые двигатели мощностью 220 л.с. и 249 л.с., – 4 исполнения на выбор: Respect, Status, Exclusive, R-Line, – Teramont доступен для заказа в автоцентре «Гольфстрим».

Teramont — самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. На трех рядах внедорожника комфортно разместятся семь человек — вся семья или большая компания друзеи .

Максимальныи объем багажного отделения при сложенном третьем ряде сидении составляет 1.571 л, а при сложенных втором и третьем рядах объем может достигать 2.741 л.

Для российского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Моторы идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

Модель оснащена широким набором передовых технологий и систем помощи водителю последнего поколения. Во всех версиях автомобиль оборудуется светодиодными фарами с функцией всепогодного освещения со статической подсветкой поворотов, задними светодиодными фонарями, задними стеклами с тонировкой и асферическим наружным зеркалом со стороны водителя, а также пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности).

Интеллектуальная безопасность гарантирует комфорт и надежность за рулем нового поколения Teramont. Модель во всех версиях оснащена электронной системой курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC), ассистентом движения на подъеме и спуске, электромеханическим стояночным тормозом, системой выбора режимов вождения 4MOTION Active Control, системой контроля давления в шинах.

Для более комфортного вождения и эксплуатации автомобиль оборудуется электроприводом двери багажного отделения, бесключевым доступом и запуском двигателя Keyless Access, противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки и электромеханическим усилителем руля, с регулировкой в зависимости от скорости. В список функционального оборудования модели входит трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, датчик дождя, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Для того, чтобы вы могли ощутить все преимущества данного автомобиля, приглашаем вас на тест-драйв в салон официального дилера Volkswagen автоцентр «Гольфстрим».

Записывайтесь заранее по телефону: (351) 749-09-09.

Братьев Кашириных, 126.

vw-golfstream.ru/.

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