«Вас захочется слушать»: челябинцев научат самовыражению на актерских курсах

Наталья - актриса, режиссер, хореограф и руководитель театра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 февраля в Челябинске начнутся курсы актерского мастерства Натальи Ерошкиной. Актриса, режиссер, хореограф и руководитель театра «Продвижение» в одном лице поможет поставить красивую речь и обрести уверенность в себе. Почему такие занятия нужны не только людям из сценической профессии и сколько уроки длятся, наша ведущая Лидия Андреева выяснила в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

— Наталья, прежде всего хочется спросить о кратком содержании вашего курса: это авторская разработка или некая компиляция самых удачных практик?

— Это выжимка из всех направлений: сценический танец, сценическое движение, сюда же подключаю разные техники речи и, конечно, самое актерское мастерство. Потому что мы начинаем работать через физику, потом подключаем голос, а уже после получаем хороший актерский результат.

— То есть постановка речи — это не первый шаг, а один из. Где все это пригождается? В какой области по итогу курса станет легче?

— По опыту скажу, что наблюдая результаты людей, которые у меня завершили эти курсы и неоднократно приходят для повышения своих результатов, это нужно везде, куда не кинься и не загляни. Тем более сейчас, несмотря на возраст и интересы, люди идут в блогеры.

Всем хочется быть интересными, яркими, чтобы их слышали и слушали, чтобы на них смотрели, любовались, ими наслаждались. Чтобы подписчики добавлялись. И, конечно, здесь нужна не только энергия внутреннего ресурса, но еще и красивая оболочка, которая умеет ярко говорить и самовыражаться.

Поставленная речь нужна не только на сцене, но и на работе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А сколько эти курсы стоят и сколько идут по времени?

— Курсы идут три месяца раз в неделю. Иногда два раза в неделю — если группа нуждается, берем дополнительный день. Сам урок длится три часа.

Урок стоит 800 рублей. Если человек покупает весь курс, то идет хорошая скидка. Плюс, можно рассмотреть разную оплату: кто-то делит по частям, кто-то платит за урок разово.

— Насколько я знаю, есть возможность и индивидуальный урок провести?

— Да, индивидуальные есть, и на сегодня они набирают обороты. Первые такие уроки проходят, чтобы познакомиться со мной, с процессом и тем, что мы делаем, а уже потом я либо приглашаю в группу, либо продолжаю заниматься индивидуально.

— Если твоя профессия связана с публичностью, войти в группу — хорошая идея, чтобы начинать с небольшой аудитории?

— Конечно, так можно прокачать свои публичные выступления и навыки, которые ты приобрел, в той группе, которая становится родной. Когда видишь реакцию, как люди тебя поддерживают, экологично говорят с тобой, ты становишься более бесстрашен, смел. У тебя много чего получается, ты это видишь и потом реализуешь там, где тебе было некомфортно или где боялся себя проявить.

— С какого и до какого возраста вы набираете студентов?

— Начинаю набирать от 12 лет, но этот возраст я еще смотрю. Я могу взять и в 8 лет, но только когда вижу, что ребенок смело шагает во взрослую группу и начинает работать. Если он говорит: «Я хочу» — и это не мамино желание с папой — то я с удовольствием его возьму.

Бывает, мамы приводят подростков и просят сделать так, чтобы те оторвались от компьютерных игр, чтобы все в их жизни сразу поменялось. Сразу скажу, что это не работает, потому что для актерского мастерства нужно личное желание, личная инициатива даже у подростка. У него уже внутри что-то сформировалось, и если он хочет, он будет это делать. Если же хочет мама — ничего не получится, и он будет продолжать играть в то, что ему комфортно и интересно.

Некоторые детки приходят сами. Есть у меня Глеб, 10 лет, он смелый, не смущается на площадке взрослых людей. А взрослые — это кому и 40, и 45, и чуть-чуть 62, и слегка 70. Есть разный возраст, здесь ограничений нет.

Зато есть ограничения по медицинским показаниям: сразу обговариваем, чтобы понимать возможности. Потому что во время занятий я могу параллельно давать две программы: одна более щадящего характера, другая на конкретный результат, где физическая активность идет на 300 процентов.

— А там дело в пластике или в дыхании?

— Мы проходим прыжковое дыхание, проходим через физику. Пока качаем пресс, мы говорим текст. Здесь очень важно иметь физическую выносливость и здоровье, чтобы все получилось.

Это нужно практиковать, и результаты не заставят себя ждать. Это займет от 4 месяцев и до полугода, и вы — спортсмен сценического пространства.

— Сколько здесь процентов ремесла, а сколько — кайфа?

— Когда человек выходит и видит публику, которая смотрит и ждет какого-то результата, когда видит, что все получилось и ждет аплодисменты, вот этот кайф — признание, независимо от того сколько человек в зале — не проходит никогда. Он идет шлейфом и заставляет тебя возвращаться на сцену.

После трехмесячного курса ставят спектакль Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ругаете ли вы своих учеников?

— Критики стараюсь вообще никакой не давать, потому что здесь важен процесс. Если не получается что-то, на этому не нужно зацикливаться, стоит идти дальше. Иначе будет плохо и стопор у студентов, это может их остановить. Лучше сделать шаг вперед, а к какой-то проблеме вернуться потом. Если начать критиковать, это может глубже засесть, и позже это никак не вывести.

— После того, как завершается курс, происходит показательная постановка или все собираются на чаепитие и расходятся?

— Мы проводим финальный концерт. Либо в театре «У паровоза», либо на учебной площадке, либо арендуем ДК.

Отчетное мероприятие идет в разных формах: если это первая ступень, то как открытый урок, где показываем разминку и техники, чтобы познакомить зрителям с тем, что есть на курсе. А в финале обязательно проза, моноработа, или поэзия тоже в драматургической форме. Если это вторая ступень, то это драматургическое произведение, спектакль.

— А в какой форме это происходит: в декорациях или без?

— Когда мы берем произведение, стараемся не просто статично прочитать, а сделать драматургически интереснее, ярче, чтобы это был поэтический спектакль. Для этого я ввожу дополнительных людей: партнеров и студентов вокального отделения, которые благодаря своим музыкальным талантам, делают поэзию ярче.

Чаще берем поэтов «Серебряного века», потому что там слово — ух, и люди самовыражаются, и страсти много. И, конечно, то, что происходит на сцене — когда поэзия проявляет себя в разной форме, где танец, музыка, вокал и слово — это профессиональная работа.

— С чем сражаетесь дольше всего? Какую вредную привычку обычно из человека вытаскиваете?

— Чаще всего, это мандраж тела — у кого-то в ногах, кто-то теребит волосы, кто платочек, кто кисти перебирает, кто-то рубашку закручивает, кто галстук ест. В первую очередь, чтобы этого не происходило, мы убираем этот «галстук». Тут нужно понять, почему этот предмет? Кто-то ломает пальцы — на первых этапах прошу убрать руки в карманы, это сдерживающий жест. Считается, что если убрал руки в карманы, значит, ты стесняешься или боишься. Но можно достойно встать и занять позицию тела, которая не будет читаться закрытой.

— А группы смешанные?

— Да, приходят и мужчины, и женщины. Кто готов работать в группе — остается. Но есть женщины, которые стесняются мужчин в группе, и просят поработать с ними индивидуально

Чаще всего люди приходят за эмоциями, за тем, что им хочется большего. Расширить свои возможности, границы. С разными запросами приходят. Кто-то приходит самоутвердиться и сделать шаг в новую профессию. Кто-то хочет выйти на новый уровень в профессии и стать руководителем, например. Кто-то — чтобы прочитать произведение, которое мечтал прочитать, а было негде. А кто-то — сыграть роль, которой он бредил в детстве. И я без проблем любые желания и запросы стараюсь реализовывать.

Записаться на курсы актерского мастерства можно лично через Наталь. Ищите ее во «ВКонтакте» по имени Наталья Ерошкина и в «Инстаграме» по нику @natalya_actress.