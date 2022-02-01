1000 детей с подарками – «Снеговики-добряки» подвели итоги акции 2021 года

Ставшая за 3 года ожидаемой и любимой для многих детей и родителей, акция традиционно стартует в ноябре, а завершается с вручением всех подарков. Это важнейший ее этап. Вручали подарки сами участники акции (если встреча с ребенком была возможна по состоянию здоровья), врачи, представители благотворительных организаций, оргкомитета.

Деду Морозу о своих мечтах писали дети с тяжелыми заболеваниями, которые в 2021 году проходили лечение в больницах Челябинска и области, а также подопечные благотворительных фондов.

«Счастье цифрами не измеришь. Глаза, которые святятся от радости, маленькие лица, полные восторга – итоги «Снеговиков-добряков» в каждой конкретной истории. Но, конечно, мы ведем подсчеты, чтобы все дети нашли «снеговиков» и обещанное было исполнено.И мы рады, что в очередной раз удалось достичь и даже превзойти намеченные цели,– прокомментировала итоги Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, под эгидой которой проходит акция.

Подарки получили более 1000 детей:

– из них 502 – это дети, чьи истории размещены на сайте https://снеговикидобряки.рф, которым вручили персональные подарки стоимостью до 10 000 рублей;

– еще более 500 детям, оказавшимся под Новый год в больничных палатах, привезли канцелярию, игрушки и другие подарки от компаний, предпринимателей.

В этот раз организаторы уделили особое внимание историям врачей. Ведь именно их профессионализм, чуткое сердце и доброе слово помогают маленьким пациентам вернуть здоровье. Рассказы о врачах получили большую поддержку в соцсетях. Заместитель главврача по онкологии и гематологии ЧОДКБ Ирина Спичак обобщила мнение врачей об акции: «Важно, чтобы в процессе лечения у ребёнка, а также его мамы (папы) были положительные эмоции. Это способствует успеху! Благодарим участников акции, которые, даря радость детям, помогают нам в их лечении».

Деду Морозу писали дети, которые сражаются с такими заболеваниями, как онкология, диабет, заболевания почек, ДЦП и другими. Впервые участвовали ребята с полной или частичной потерей зрения, с психоневрологическими заболеваниями. География проживания детей – вся область: 141 ребёнок – из Челябинска, 134 – из Магнитогорска, 24 – из Златоуста, 16 – из Троицка, 12 – из Миасса, остальные – из еще более 40 населённых пунктов региона.

По решению оргкомитета, в акцию также включили 19 детей, родители которых, сотрудники МВД, погибли при исполнении. Какие бы испытания ни выпадали на долю детей, важно дарить им веру в лучшее!

Акция состоялась благодаря неравнодушным людям. На истории детей на сайте откликнулись 218 «снеговиков»: 111 частных лиц и 107 компаний, организаций. Это коллективы спортивных клубов, магазинов, детских садов, правовых центров, благотворительных фондов. Редакции нескольких СМИ не только рассказывали об акции, но и взяли письма.

Радует, что многие из них поддерживают акцию второй и третий год, но и новые волшебники присоединяются. Например, впервые с нами компания по изготовлению мебели «Mister Anri», они узнали об акции, когда им заказали кроватку для девочки в подарок от «снеговиков» – изготовители убедили передать им это письмо!

Подарки для южноуральских ребят передали Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова, депутат Государственной Думы Яна Лантратова, депутаты ЗСО и Челябинской городской Думы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьей второй год принимают участие в акции. В декабре на флешмобе снеговиков именно губернатор дал старт вручению подарков детям.

Челябинский трубопрокатный завод, входящий в состав ТМК, исполнил желания 30 детей. Клуб единоборств FERRUM тоже взял 30 писем. Хоккейный клуб «Трактор» – 25 писем. Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар», родоначальник и соорганизатор акции, помимо исполнения детских желаний из писем также передала подарки детям в горбольнице №1. Группа компаний «White Group» (специализированный застройщик «ИКАР») приобрела подарки, а также провела ремонтные работы в диагностической лаборатории.

Акция проходила с использованием гранта Губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

Оргкомитет выражает восхищение и благодарит всех, кто принял участие и помогал в проведении акции.

Запись эфира итоговой пресс-конференции по ссылке.

Подробнее об историях детей и врачей на сайте https://снеговикидобряки.рф, в группах «Вконтакте» и «Инстаграм», а также по хештегу #снеговикидобряки.