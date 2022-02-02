«Мокрые, голодные, но довольные»: Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о детстве в деревне в Курганской области

Фото: galtsev_yuriy/Instagram.com

Известный артист и юморист, уроженец Кургана Юрий Гальцев опубликовал на своей странице в Instagram старый семейный фотоснимок и рассказал о детских воспоминаниях. Фотография была сделана в деревне Ключики Куртамышского района Курганской области предположительно в 1970-ых годах. В деревне жила бабушка Юрия Гальцева, на снимке она в центре.

Сам будущий артист — крайний слева в верхнем ряду.

— На мне вельветовая куртка, отец шутил — каждой блошке по дорожке, это есть вельвет! — отметил Юрий Гальцев.

Его отец на снимке держит на руках младшего сына Колю, а другие три ребенка на фотографии — двоюродные братья Юрия: Сережа, Сашка, Витька.

— А как мы играли, уходили на улицу с рассветом, приходили когда уже все спали. Мокрые, грязные, голодные, но довольные. «Телефончиков» не было, но умели пасти скот, доить, скакать, косить, метать и так далее, — погрузился артист в мысли о прошлом.

Женщина в темном платке на фотографии — родная тетя Юрия Гальцева.

— Тетя Люба рядом со мной, какие она стряпала пельмени, последний раз ел такие у нее — с капустой, салом, рыбой, икрой, конечно с грибами, — вспомнил юморист.

Юрий Гальцев с сожалением добавил, что снимок нельзя повторить в современных условиях: некоторых его героев уже нет на свете.

В предыдущий раз воспоминаниями о детстве Юрий Гальцев поделился, когда приехал на зимние каникулы в родной Курган. Оказалось, что Курган очень изменился за прошедшие годы.

— Я приехал и не узнаю своего города, — признался артист.

На выходных он посетил также Сатку в соседней Челябинской области, несколько раз сходил там на рыбалку и поднялся на гору Зюраткуль.

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