Конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина похвасталась знанием китайского и передала «олимпийский привет»

Скрин: olenka_fatkulina/instagram.com

Вице-чемпионка Игр в Сочи-2014 Ольга Фаткулина поделилась фотографиями из Пекина и передала олимпийский привет на китайском языке.

Скрин: olenka_fatkulina/instagram.com

Справочники по китайскому языку подсказывают, что «Ни хао» означает «здравствуй», его часто используют те, кто только начинает учить китайский, но для жителей Поднебесной это больше формальное приветствие.

«Ха луо», что по звучанию напоминает английское «hello», означает «привет», — именно так чаще всего здороваются между собой молодые люди, говорящие на китайском. Ну а «Хай», кажется понятно без перевода, — это распространенный способ здороваться с другом или ровесником. Оба слова заимствованы.

Скрин: olenka_fatkulina/instagram.com

— Теперь что принято желать на удачу — отрицательных ПЦР, — написал в комментариях челябинский легкоатлет Никита Высоцкий.

Напомним, ранее Ольгу Фаткулину не допустили на чемпионат Европы в Голландии из-за положительного теста на COVID-19. При этом спортсменка чувствовала себя хорошо.

Напомним, что Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля. Когда болеть за спортсменов Челябинской области (расписание выступлений)

Инфографика: Сергей Зверев

Одними из первых в столицу игр прилетела спортивная делегация, представляющая российский шорт-трек. Челябинска спортсменка Екатерина Ефременкова показала апартаменты, где она живет вместе с еще четырьмя девушками.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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