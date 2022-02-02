«Здесь уютно и лед быстрый»: Екатерина Ефременкова из Челябинска опробовала площадку для шорт-трека в Олимпийском Пекине

Екатерина Ефременкова уже 5 февраля выйдет на старт Олимпийской дистанции. Фото https://vk.com/media_kontentrf

Уже 5 февраля, на следующий день после официального открытия зимних Игр-2022, мастера шорт-трека начнут борьбу за медали. Олимпийский турнир в Пекине продлится до 16 февраля.

Для челябинской спортсменки Екатерины Ефременковой Олимпиада в Китае станет второй в спортивной карьере. Четыре года назад она уже выходила на старт в Пхенчхане-2018.

Олимпийская сборная России у ледовой арены, где порйдут соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. Фото https://vk.com/media_kontentrf

Екатерина уже опробовала олимпийский лед. Представитель мужской сборной Даниил Ейбог выложил в инстаграм видео с тренировки Екатерины Ефременковой. Несколько толчков на короткой разгонной прямой, переступания, и вот уже вход в поворот. Спортсменка почти ложиться на лед, чтобы вписаться в дугу и снова выйти на прямую. Это обычная техника для мастеров шорт-трека. Видно, что лед на этом овале прекрасно подготовлен.

— Прекрасная площадка, лед очень быстрый, хорошо подготовленный. Мы здесь уже выступали осенью прошлого года на этапе Кубка мира. Так, что уже имеем кое-какое представление об этой ледовой арене. Здесь также пройдут соревнования по фигурному катанию. Стадион хоть и вмещает почти 18 тысяч зрителей, но трибуны не давят. Здесь уютно, — ответила на вопрос корреспондента «Комсомольской правды-Челябинск» о качестве покрытия площадки для шорт-трека и самой ледовой арены Екатерина Ефременкова.

Сами спортсмены говорят, что на площадке нет «толкучки». Все команды тренируются в строго отведенное время. От Олимпийской деревни до ледовой арены спортсмены добираются на специальных «шатлах». Везде санитайзеры, рециркуляторы большие и малые, маски, перчатки. Сама дорога не занимает много времени, поскольку для олимпийского транспорта от Олимпийской деревни до арен соревнований есть выделенные полосы.

Отметим, что соревнования по шорт-треку в Пекине пройдут в Столичном дворце спорта. Это старейшая постройка на Олимпиаде-2022, построенная еще в 1968 году. Во время летней Олимпиады-2008 здесь проходил баскетбольный турнир. Сейчас арену переделали под зимние виды спорта. Любопытно, что здесь в 1971 году проходил командный турнир по настольному теннису между сборными Китая и США (эти состязания вошли в видеоряд фильме «Форрест Гамп»).

Так выглядит олимпийская ледовая арена для шорт-трека в Пекине. Фото olympic.ru

Уже в субботу 5 февраля челябинская спортсменка выйдет на старт смешанной эстафеты (2000 метров). Эта дисциплина впервые включена в программу Олимпийских игр. По словам руководителя федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрея Вахутина в этой эстафете сборная команда России может «зацепиться» за медаль.

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Столичный дворец спорта в Пекине был построен в 1968 году. Фото olympic.ru

Вместе с тем, Екатерина Ефременкова — победительница и призер этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы, имеет уже большой опыт международных выступлений и будет бороться за медали в индивидуальных гонках на 1000 и 1500 метров.

Сборная по шорт-треку одна из первых российских команд прилетела в Пекин и начала готовиться к стартам. Команда уже рассказала, как они устроились в Олимпийской деревне, сделав увлекательное видео из номеров.

Кстати, в Олимпийской деревне в Пекине два десятка зданий — от 13 до 17 этажей (всего 2234 номера) Организаторы рассказывают, что после Олимпиады и Паралимпиады эти многоэтажки будут сдаваться в аренду.

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СПРАВКА «КП»

В пекинском кластере на Олимпиаде будет задействовано семь спортивных арен, в основном для ледовых дисциплин: хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание и керлинг. Соревнований по остальным видам спорта пройдут в удаленном районе Яньцин на севере столицы и округе Чжанцзякоу (200 км к северо-западу от Пекина).

КСТАТИ

Южный Урал на Играх в Китае официально представят 12 атлетов в пяти видах спорта (по месту прописки). Однако в состав Олимпийской сборной России вошли еще пятеро уроженцев Челябинской области, сейчас представляющие другие регионы страны.

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