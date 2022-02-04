Отношения между официальным дилером и клиентом. Новый уровень

Фото: ПЛАНЕТА АВТО ЮГ»

Около десяти лет назад стал формироваться паттерн о том, что:

- официальный дилер – это дорого,

- официальный дилер стремится только к собственной выгоде.

В начале 2022 года как вспышка среди пасмурного неба по городу разлетелась новость о том, что официальный дилер GEELY «ПЛАНЕТА АВТО» организовал клуб владельцев GEELY и за счёт собственных средств устраивает для них интересные встречи на регулярной основе.

Что это? Неужели отношения между официальным дилером и клиентом выходят на новый уровень?

Фото: ПЛАНЕТА АВТО ЮГ»

Мы решили спросить маркетолога GEELY «ПЛАНЕТА АВТО» Елену Ермолаеву , что это за клуб и с чем его «едят».

- Елена, добрый день. Расскажите немного о клубе.

- Добрый день. Автоклуб уникален и создан для обмена опытом владения автомобилем GEELY, для генерации ярких впечатлений и позитивных эмоций в рамках общения участников.

- Как возникла эта идея?

- Я всем сердцем влюблена в GEELY, и совсем не потому, что я его продвигаю (смеётся). Познакомившись поближе с брендом, я была поражена, какая непростая история у него. Неудачный первый опыт продаж в России, возвращение с принципиально новым продуктом через 10 лет. Но у автовладельцев уже сложился стереотип. Вот с ним мне и предстояло работать.

На российском рынке история бренда GEELY начинается с 2007 года. Мало кто знает, что в промежуток между 2007 и 2011 годами автомобили можно было купить только у неофициальных дистрибьюторов, у которых не было ни сертифицированного оборудования для ремонта и диагностики, ни обученного и квалифицированного персонала.

Официальное дистрибьюторство в России начинается с 2012 года и GEELY уверенно демонстрирует повышение качества сборки и применение передовых технологий. Но негативный опыт первых неофициальных продаж уже повлиял на потенциальных покупателей. Как с ним бороться?

Я решила, что бороться не нужно. Нужно создать такую систему, где человек сможет узнать о качестве автомобиля, о возможных трудностях, о достоинствах и недостатках из уст реальных покупателей. Если мы понимаем, что менеджер заинтересован в продаже авто и, возможно, до конца ему не доверяем, то не верить владельцу оснований нет.

Фото: ПЛАНЕТА АВТО ЮГ»

Поэтому «Точка G» – место, где каждый сомневающийся в качестве GEELY может удовлетворить свой интерес и пообщаться с реальными владельцами авто из Поднебесной.

- Не боитесь, что участники расскажут о негативных сторонах владения?

Совершенства не существует. Было бы наивно и непрофессионально утверждать, что в мире есть авто без недостатков. Но важно понимать, что если достоинства перевешивают недостатки, то выбор очевиден. Тем более, на нашей первой встрече участников клуба, я пообщалась с 25-тью владельцами и получила крайне позитивную обратную связь об автомобилях. А если Вы лично хотите в этом убедиться, то приглашаю Вас на встречу, которая пройдёт в конце февраля. Подробности мы опубликуем в нашем инстаграм-аккаунте @tochkag174.

- Елена, как можно стать участником?

Есть костяк – это люди, которые купили GEELY в «ПЛАНЕТА АВТО ЮГ», для них членство автоматическое и абсолютно бесплатное.

Приглашённые участники – гости дилерского центра «ПЛАНЕТА АВТО ЮГ» на Блюхера, 100, которые пока что не определились с выбором авто. Участие для них тоже бесплатно.

Участники по собственному желанию – люди, которые хотят стать частью клуба, но пока не планируют покупку GEELY. Для них предусмотрен символический денежный взнос.

- Расскажите немного о первой встрече автоклуба.

Первая встреча участников клуба «Точка G» прошла в ресторане китайской кухни GONG. Выбор обусловлен культурой страны происхождения. GONG оправдал все наши ожидания. Огромные порции, аутентичность вкуса, качество продуктов на высоте. Удивительные истории о происхождении блюд поведала нам управляющая рестораном Татьяна. Было вкусно и интересно. Мы все влюбились в ресторан, который так бережно хранит традиции страны, блюда которой подаёт своим гостям.

- Елена, последний вопрос. Почему «Точка G»?

- Всё просто. Точка Geelу. Точка G.

«ПЛАНЕТА АВТО ЮГ»

Официальный Дилер GEELY

г. Челябинск, ул. Блюхера, 100

geely-planeta-avto.ru

По вопросам деятельности клуба «Точка G» пишите:

Inst: @tochkag174 (официальный аккаунт клуба)

Telegram: t.me/LenaOnTheMoon (организатор клуба).