В Курганской области двое пьяных парней угнали три автомобиля, чтобы уехать в Челябинск

После произошедшего парней задержали и отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области будут судить двух парней, которые за одну ночь пьяными совершили грабеж, кражу, два покушения на угон и три угона автомобиля. Все это они сделали для того, чтобы доехать до Челябинска. За совершенные преступления парням грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Двое пьяных молодых парней (21 и 18 лет) из города Щучья решили ночью поехать в Челябинск. Денег на такси у них не было, поэтому ребята решили воспользоваться припаркованным во дворе чужим автомобилем.

Выбрав не оборудованный сигнализацией ВАЗ двенадцатой модели, один из парней разбил стекло и, вырвав провода в замке зажигания, завел транспортное средство. Но, проехав несколько метров, машина заглохла. Тогда парни решили украсть из бардачка ценные вещи и направиться к другому автомобилю. Они выбрали стоявшую неподалеку машину, у которой оказалась открыта дверь. Правда, двинуться с места им также не удалось - в легковушке отсутствовала аккумуляторная батарея. Недолго думая, приятели сняли АКБ с ВАЗа и переставили на второй автомобиль.

Только и в этот раз далеко уехать они не смогли. Не имея навыков вождения, сидевший за рулем угонщик въехал в столб и заглох. Предприняв еще две безуспешные попытки уехать на чужих автомобилях, они обнаружили в одном из дворов BMW с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись такой беспечностью хозяев, парни сели в иномарку и двинулись в соседний регион. В пригороде Челябинска водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего приятели бросили авто и пошли пешком.

На следующее утро владельцы поврежденных и угнанных автомобилей написали заявление в полицию. Правоохранители изучили записи с видеокамер и установили личности подозреваемых. Вскоре одного из парней задержали в Челябинске, а другого – в Курганской области. Обоим избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

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