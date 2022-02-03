Челябинская «Комсомолка» и компания «Евродача» определили победителей акции «Башня вакцинации»

Имена победителей вытащили из лототрона

Главные призы акции «Башня вакцинации» от компании «Евродача» и медиахолдинга «Комсомольская правда» нашли новых хозяев. Прежние победители, по личным причинам, отказались от главных призов — дачного участка под строительство индивидуального жилого дома площадью 10 соток в поселке «Солнечный» и сертификата номиналом 50 тысяч рублей на строительство от компании «Евродача» (магазин готовых домов).

Напомним, акция «Башня вакцинации» в Челябинской области стартовала 1 декабря 2021 года и завершилась 14 января 2022-го (в акции мог участвовать любой желающий, кто прошел вакцинацию в этот период времени и оставил заявку на сайте www.chel.kp.ru). 19 января в редакции челябинской «Комсомолки» прошел розыгрыш 23 призов, включая главный приз. Всего на сайт поступила 1 007 заявок.

— Акция была задумана, как социально важная. На сегодняшний день вакцинация является единственным способом спасения от тяжелого течения заболевания коронавирусом. А сейчас идет новая угроза — омикрон, поэтому очень важно обезопасить себя и окружающих, — подчеркнула директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Так выглядит готовый модульный дом от "Евродачи"

По условиям акции, «Комсомолка» вместе с руководителями компании провела повторный розыгрыш главных призов. Кстати, он прошел в выставочном павильоне и офисе — готовом модульном доме «Евродачи» напротив ТК «Чайка» — ул. Чайковского, 60 (перекресток улиц Братьев Кашириных и Чайковского). Руководитель компании «Евродача», председатель Челябинского отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев и представители медиахолдинга «Комсомольская правда» снова раскрутили лототрон. Из барабана Константин Толкачев достал две полоски с именами новых победителей акции. Ими стали Валентина Урошникова (участок под индивидуальное строительство) и Екатерина Кузнецова (сертификат на 50 тысяч рублей на строительство).

— Мы давно работаем на строительном рынке, прекрасно знаем то, что сегодня нужно тем, кто возводит или расширяет свое индивидуальное строительство. Это качественные материалы (железобетон с утеплителем), которые сохранят тепло зимой и приятную прохладу жарким летом, доставка на место и быстрая сборка (включая фундаментную плиту) — за один-два дня, плюс наличие всех необходимых инженерных решений: кабель-каналы для прокладки электропроводки по проекту дома, технологические отверстия для ввода воды, электричества и канализации. Модуль сдается заказчику готовым к чистовой отделке. Здесь кухонная и спальные зоны, санузел. Можно пристроить веранду еще один модуль. Вариантов много. Есть и возможность приобретения таких домов в рассрочку, — рассказал Константин Толкачев.

В компании знают, что нужно людям для строительства

Руководитель компании также отметил, что «Евродача» занимается реализацией земельных участков под индивидуальное строительство (магазин земельных участков), продажей и арендой дач и загородных домов.

— Сейчас при высокой стоимости материалов, услуг, транспортных расходов люди выбирают наиболее оптимальные варианты строительства, и мы можем предложить такие услуги, — подчеркнул Константин Толкачев.

КСТАТИ

Победители акции «Башня вакцинации»:

Марина Пономарева - коллекция красочно иллюстрированных книг «Путешествуй с удовольствием» от издательского дома «Комсомольская правда».

Лилия Бакирова, Виолетта Пономарева, Екатерина Алексеева – книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию».

Вячеслав Петров, Виктор Никитин, Максим Бекасов, Кирилл Колесников, Евгений Сысков, Юлия Дружинина, Владимир Васильев, Александр Кондратенков, Ольга Захарова, Геннадий Белов – сувенирная продукция от Челябинского филиала Российской телерадиовещательной сети (партнер акции «Башня вакцинации» - протяжении всей акции на башне загоралась подсветка с процентом вакцинации в регионе и пожеланиями здоровья).

Игорь Попов, Михаил Шендлер, Фатих Гафуров, Станислав Бердюгин - сувенирная продукция от БК «Челбаскет» и пригласительные билеты на февральские домашние матчи команды.

Александр Соснин, Дилара Адыльшина, Антонина Пономарева - сертификаты в термальный курорт в Еткуле «Баден-Баден».

Напоминаем, что забрать свои подарки можно в течение месяца (до 19 февраля) в офисе «Комсомольской правды» в Челябинске (ул. Красная, 4, 6 этаж).

Справки по телефону: (351) 700-09-67 (доб. 1010)