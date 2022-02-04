В Челябинске водитель маршрутки отказался везти пассажиров из-за неоплаченного проезда школьницы

Инцидент произошел в маршрутке №53. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске водитель маршрутки отказался везти пассажиров после того, как школьница не смогла оплатить проезд безналичным расчетом. Произошедшее попало на видео и было опубликовано в соцсетях.

По словам очевидцев, 12-летняя девочка зашла в маршрутку №53 и спросила у водителя, можно ли перевести деньги за проезд по номеру телефона. Мужчина ответил согласием. Школьница начала звонить маме, чтобы та перевела ей деньги. Водителю это не понравилось, и он потребовал от ребенка выйти из маршрутки. За школьницу вступился мужчина. Судя по кадрам, он сам оплатил за девочку проезд.

Но водитель все равно потребовал, чтобы девочка вышла. Он начал словесную перепалку с мужчиной, а потом и вовсе заявил, что никого не будет везти, потому что якобы сломался автобус.

В пресс-службе регионального Миндортранса корреспонденту КП-Челябинск рассказали, что по нашему запросу будет проведена проверка. В ведомстве также добавили, что маршрут №53 ходит по нерегулируемому тарифу, то есть перевозчик может сам устанавливать цену.

— Такое грубое отношение к пассажирам недопустимо. Мы отреагируем на ситуацию и проведем проверку. Если информация подтвердится, то примем меры. В прошлый раз мы уволили водителя, который высадил ребенка за неоплаченный проезд, — прокомментировали в пресс-службе Миндотранса Челябинской области.

В ведомстве также напомнили, что в случаях некорректного поведения водителей следует писать письменную жалобу в адрес регионального Миндортранса. В ней должны быть указаны все подробности произошедшего, в том числе номер маршрута и время.

В настоящий момент в Челябинске проводится транспортная реформа. Одним из будущих нововведений станет обязательная возможность перевода безналичной оплаты. Кстати, трамваи города с марта уже начнут ездить с валидаторами.

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