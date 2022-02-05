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Происшествия5 февраля 2022 5:47

При пожаре в поселке Еманжелинского района погиб трехлетний ребенок, еще одну малышку увезли в больницу

Началась прокурорская проверка
Ольга ЩАПИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В многоэтажном доме поселка Зауральский вечером 4 февраля вспыхнул пожар. Загорелась квартира на пятом этаже, где были маленькие дети. Трехлетнего малыша не удалось спасти.

К моменту приезда пожарных было уже сильное задымление и открытое горение. Полыхала мебель и вещи. Трехлетнюю девочку пожарные обнаружили уже без признаков жизни. Еще одну малышку 11 месяцев удалось спасти. Ее увезли в больницу с отравлением продуктами горения еще до приезда огнеборцев.

Пожар ликвидирован на площади в 10 квадратных метров, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области. — Причину и обстоятельства трагедии установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками будет работать психолог пожарно-спасательного отряда.

По факту пожара проверку начала прокуратура Челябинской области.

— Прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки, — сообщает ведомство.

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