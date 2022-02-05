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Происшествия5 февраля 2022 7:27

СК возбудил уголовное дело и назвал причину пожара в поселке Зауральский Челябинской области, во время которого погиб трехлетний ребенок

Младшая сестра погибшей девочки находится в больнице
Ольга ЩАПИНА
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Трагедия произошла на пятом этаже многоэтажки. Фото: МЧС Челябинской области.

Трагедия произошла на пятом этаже многоэтажки. Фото: МЧС Челябинской области.

По факту смерти трехлетнего ребенка в поселке Зауральский Агаповского района Челябинской области во время пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Также Следственный комитет назвал предварительную причину пожара — короткое замыкание в электросети.

Трагедия произошла вечером 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже, где были маленькие дети. Трехлетнюю девочку не удалось спасти. Ее 11-месячную сестренку увезли в больницу с отравлением продуктами горения еще до приезда пожарных.

Проверку проводит прокуратура Челябинской области. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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