На трассе в Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска

Туристов уже отправили обратно в Челябинск. Фото: ГУ МЧС Башкортостана.
В 18:11 5 февраля на трассе вблизи деревни Отнурок республики Башкортостан перевернулся на бок частный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В салоне находилась группа туристов из Челябинска. Об этом сообщает Главное управление МЧС республики.
Водитель не справился с управлением и выехал в кювет, затем машина завалилась на бок. В автобусе находилось 20 человек, детей среди них не было. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
— Пассажиры двумя автобусами от Управление культуры и Отдела образования деревни Отнурок доставляются на атовокзал Белорецка для дальнейшего следования в Челябинск, — говорится в сообщении МЧС. — Погибших и травмированных нет, в медицинской помощи не нуждаются.
Фото: ГУ МЧС Башкортостана.
Фото: ГУ МЧС Башкортостана.
Фото: ГУ МЧС Башкортостана.
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