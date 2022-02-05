Заходил в горящую квартиру 5 раз: парень, спасший 11-месячную малышку из огня в Челябинской области, рассказал подробности трагедии

Пока дети были одни дома, замкнуло электропроводку. Фото: ГУ МЧС Челябинской области.

Маме двоих малышек, одиннадцати месяцев и трех лет, самой всего лишь 18 лет. Детей воспитывала одна в поселке Зауральский Еманжелинского района. Полтора месяца назад познакомилась с парнем, который жил и работал в Челябинске. В роковой вечер, 4 февраля, Сергей должен был приехать к ней после смены на шиномонтажке.

— Она написала, что поехала встречать меня в Еманжелинск. — рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» Сергей. — Я был против категорически, ругался, но она сказала, что оставила детей с соседкой. Позже выяснилось, что никакой соседки не было. Первое сообщение она написала в 17:40, в 19:05 мы были у дома.

За эти полтора часа, что две малышки были дома одни, произошло страшное: загорелась неисправная электропроводка. Это предварительная версия следствия.

— У двери квартиры я даже не чувствовал запаха гари, вспоминает страшные минуты Сергей. — Она открыла дверь ключом, я толкнул ногой дверь в комнату, где уже был сильный дым, ничего не видно. Сразу пополз к кроватке, знал, что в той стороне может быть ребенок, полез по полу, прощупывая. Услышал хрип и сопение, девочка лежала на полу, я ее поднял и выбежал. Потом снял шапку, намочил и закрывал ей лицо, пошел за второй. Заходил еще четыре раза, пока там бахать не начало, кричал, пытался пробраться, но к дивану не получилось пройти. Потом спрашивал у пожарных, можно ли было спасти, они сказали, что я бы уже сам не вышел. В пятый раз меня заставили зайти соседи, бабушка с дедушкой, прям затолкали, но было уже слишком поздно. Я не смог спасти вторую девочку. Она сгорела вместе с диваном.

Когда приехали пожарные, было уже сильное задымление и открытое горение. Полыхала мебель и вещи. Трехлетнюю девочку пожарные обнаружили без признаков жизни. Малышку 11-ти месяцев увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Сейчас она находится под присмотром врачей вместе с матерью.

НА УЧЕТЕ НЕ СОСТОЯЛА

В министерстве социальных отношений молодая мама двух дочек на учете не состояла, поводов для этого она не давала, но получала социальные пособия. Для проверки в понедельник, 7 февраля, на место выедет комиссия минсоца.

— Будет дана оценка действиям молодой мамы, — сообщила КП-Челябинск министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Сигналов в соцслужбу на нее не поступало.

По факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Также СК назвал предварительную причину пожара — короткое замыкание в электросети.

Пожар ликвидирован на площади в 10 квадратных метров, — сообщило ГУ МЧС по Челябинской области. — Причину и обстоятельства трагедии установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками будет работать психолог пожарно-спасательного отряда.

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