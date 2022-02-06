Губернатор Курганской области поздравил регион с днем рождения

Вадим Шумков поздравил курганцев с днем рождения региона.

6 февраля Курганская область отмечает день рождения. Она была образована в разгар Великой Отечественной войны — 6 февраля 1943 года. С 79-летием регион поздравил губернатор Вадим Шумков.

В своем поздравлении он вспомнил основные вехи развития области — восстановление в поствоенные годы, получение ордена Родины за урожаи, дефицит, развитие машиностроения и лихие 90-е.

Вадим Шумков сделал акцент на том, как сейчас развивается Курганская область и отметил, что все изменения можно с гордостью показывать гостям региона.

— Все, что казалось невозможным, — делается. Мы меняем коммуникации и строим очистные в районах, о чем недавно могли только мечтать, — заявил Вадим Шумков. — Приводим в порядок школы, больницы, дороги и мосты; создаем индустриальные парки и проводим концерты на новых набережных, наши дети могут заниматься на новых спортплощадках, кортах, обновленных стадионах и залах. Уникальные условия для ведения бизнеса, развития сельского хозяйства — все это стало возможным всего за несколько лет в нашей любимой Курганской области.

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