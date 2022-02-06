Подписчики в шоке: лидер группы «Звери» выставил унылые фото

Фото: instagram.com/romanbilyk
Перед концертом лидер группы «Звери» Роман Билык выставил фотографии Челябинска в Инстаграме. На фото запечатлен суровый город с трубами, серыми панельками и грязным транспортом.
Фото: instagram.com/romanbilyk
Фото: instagram.com/romanbilyk
Подписчики сразу отметили суровость города:
— Жесть какая-то, как в фильмах ужасов.
— Суровая правда сурового города, — отметила подписчица.
— Челябинск еще суровей Уфы.
— Оххх, какие фотографии. Вся реальность нашего города. К сожалению, гордиться нечем.
— Какое все серое, гнетущее.
Фото: instagram.com/romanbilyk
Фото: instagram.com/romanbilyk
Фото: instagram.com/romanbilyk
Но нашлись и защитники. Некоторые подписчики отметили, что на самом деле город не такой суровый и многое зависит от подачи.
— Если выкладывать фото с Кировским заводом или бывшими Крестами, то Петербург тоже будет ужасающим, — добавил один из комментаторов.
Концерт группы «Звери» проходит в Челябинске 6 февраля в ледовой арене «Трактор». Он был перенесен с июня прошлого года.
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